Зокрема у Карпатах очікують значні опади – дощ з мокрим снігом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також В одній із західних областей України 16 – 17 травня знову будуть заморозки

В Україні 15 травня очікується негода

Майже усю територію України, за винятком південного сходу та північного заходу, накриє негода. Очікується сильний вітер та опади.

Так, загалом по Україні прогнозують пориви вітру зі швидкістю 15 – 20 метрів на секунду.

У Карпатах відео може мати швидкість 17 – 22 метри на секунду. Там також очікують значних опадів – дощі та мокрий сніг.

На значній частині країни через таку ситуацію оголосили I рівень небезпеки (жовтий).

Додамо, що завтра, 16 травня, у Львівській області оголосять помаранчевий рівень небезпеки. Усе через різкі заморозки. Вночі та вранці у Львові термометри можуть показувати від 0 до 2 градусів за Цельсієм.