Сухой, но солнечный ноябрь: прогноз погоды на 15 ноября
Источник:Укргидрометцентр
Хотя уже середина ноября, но синоптики обещают, что погода не будет катастрофически холодной. В некоторых регионах даже будет выглядывать солнце в ближайшее время.
Сегодня, 15 ноября, не следует ожидать осадков. Конечно, в некоторых областях будет облачно, но, скажем, в Киевской области еще можно будет насладиться солнечным теплом.
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Облачно с прояснениями, но без дождя
Как отмечает Укргидрометцентр, на Севере, в Центре и Юге Украины ночью и утром местами будет туман. Ветер преимущественно будет дуть с юго-запада со скоростью, 5 – 10 метров в секунду и будет ощутимый холод. На Западе облачно, но с прояснениями.
По словам синоптика Наталии Диденко, понятно, что больше всего 15 ноября повезет жителям Киева. Их ожидает очень комфортная погода – без осадков, с солнцем днем и температурой до +7 градусов.
Короткий итог: завтра – сухо и холодно, с послезавтра, со среды – дождь, мокрый снег и еще холоднее,
– написала Диденко.
Прогноз погоды в городах Украины 15 ноября
Ужгород – +1...+11
Львов – +1...+12
Ивано-Франковск – +1...+9
Тернополь – +1...+8
Черновцы – +1...+9
Хмельницкий – +2...+8
Луцк – +1...+8
Ровно – +2...+8
Житомир – +1...+6
Винница – +1...+8
Одесса – +3...+10
Николаев – +0...+8
Херсон – +1...+8
Симферополь – +2...+11
Кропивницкий – +1...+5
Черкассы – +1...+7
Чернигов – +0...+6
Суммы – +0...+5
Полтава – +0...+5
Днепр – -1...+5
Запорожье – -1...+6
Донецк – -6...+3
Луганск – -6...+2
Харьков – -6...+3
Киев – +1...+7