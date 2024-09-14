Облачно, снова дожди: прогноз погоды в Украине на 15 сентября

14 сентября 2024, 15:25
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Автор: Дмитрий Усик

Источник:

Укргидрометцентр

В воскресенье, 15 сентября, погода по Украине будет облачной, однако с прояснениями. В части регионов нашей страны ожидаются осадки.

Осенние дожди снова охватят преимущественно западные области. Там же ожидается и сохранение прохладной погоды.

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Прогноз погоды в Украине на 14 сентября

Синоптики прогнозируют умеренные дожди и грозы в западных, юго-западных и Житомирской областях. В Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Львовской, днем и в Одесской областях ожидаются значительные дожди. На остальной территории без осадков.

Ветер юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду, на Левобережье порывы 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью будет опускаться до +14...+19, в западных областях – до +9...+14. Днем преимущественно будет +23...+28, в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях +18...+23. В Карпатах ночью +5...+10, днем +11...+16.

Погода в областных центрах

  • Киев +26...+28
  • Ужгород +18...+20
  • Львов +19...+21
  • Ивано-Франковск +19...+21
  • Тернополь +19...+21
  • Черновцы +19...+21
  • Хмельницкий +19...+21
  • Луцк +20...+22
  • Ровно +20...+22
  • Житомир +22...+24
  • Винница +20...+22
  • Одесса +21...+23
  • Николаев +25...+27
  • Херсон +24...+26
  • Симферополь +26...+28
  • Кропивницкий +26...+28
  • Черкассы +25...+27
  • Чернигов +25...+27
  • Сумы +25...+27
  • Полтава +25...+27
  • Днепр +26...+28
  • Запорожье +25...+27
  • Донецк +26...+28
  • Луганск +27...+29
  • Харьков +26...+28

Прогноз погоды в Украине на 15 сентября / Укргидрометцентр