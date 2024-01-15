Снег, дожди и гололедица: прогноз погоды в Украине на 16 января

Погода в Украине во вторник, 16 января, будет облачной. Синоптики предупредили, что местами вода из рек может затопить дороги и сельскохозяйственные угодья и хозяйственные постройки.

В разных регионах страны прогнозируют дождь, мокрый снег, гололедицу. Ветер преимущественно северо-западный, 7 – 12 метров в секунду, в западных и восточных областях местами порывы до 15 – 20 метров в секунду.

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Какая будет погода в регионах Украины

На юге и в Донецкой и Луганской областях днем дождь, ночью – с мокрым снегом. Температура ночью от 3 градусов тепла до мороза, днем 2 – 7 градусов тепла.

В Центре Украины, Харьковской, Сумской областях снег, днем – с дождем. В регионах прогнозируют гололедицу, налипание мокрого снега. Температура воздуха ночью и днем там будет достигать от 3 градусов мороза до 2 тепла.

На остальной территории местами небольшой снег, температура 3 – 8 градусов мороза, днем 0 – 5. На дорогах гололедица,

– рассказали синоптики.

По их прогнозам, в Карпатах будет снижаться, температура ночью и днем будет достигать 5 – 10 градусов мороза.

В Киевской области облачно, местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, до 7 – 12 метров в секунду.

Ночью будет 3 – 8 градусов мороза, днем – 0 – 5 градусов. В Киеве ночью 3 – 5 градусов мороза, днем 1 – 3.

Более того, синоптики предупредили, что на реках и водохранилищах страны (кроме украинской части реки Дунай) ожидается удержание и усиление ледовых явлений в виде заберегов, шугохода для установки ледостава. Возможно формирование зажоров льда с резким колебанием уровня воды в реках.

Так, в течение 15 – 18 января из-за мороза будет продолжать образовываться лед, а также зажоры (скопления в русле реки масс шуги или/или донного льда). Прогнозируют:

резкое колебание уровня воды на Верхнем Днепре, устьевом участке Припяти (зона ЧАЭС) и Десне (Киевская, Черниговская, Сумская области) с возможным последующим затоплением поймы Десны у города Новгород-Северский и села Моровск и медленным уменьшением затопления поймы и перелива дороги на притоке Десны реки Снов (1 уровень опасности, то есть желтый);

у города Новгород-Северский и села Моровск и медленным уменьшением затопления поймы и перелива дороги на притоке Десны реки Снов (1 уровень опасности, то есть желтый); на Верхнем Днепре (в пределах страны) – сохранение воды на пойме, возможно превышение опасных отметок и как следствие – нарушение движения транспорта в Черниговском районе Черниговской области (2 уровень опасности, то есть оранжевый).

На реке Припять 16 – 18 января в створе гидрологического поста Ричица возрастет уровень воды с суточной интенсивностью 1 – 6 сантиметров. Прогнозируют:

увеличение слоя воды на пойме и площадей затопления сельскохозяйственных угодий, хозяйственных построек в приречных населенных пунктах Ковельского района Волынской области (1 уровень опасности, то есть желтый).

Из-за опустошения Каховского водохранилища и вхождения Днепра в старое природное русло, уровни воды будут значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (там будет 4 уровень опасности, то есть коричневый).



Предупреждение об опасных гидрологических явлениях на 16 января 2024 года

Какая будет погода в городах Украины

Киев – -3...-1

Ужгород – -1...+1

Львов – -4...-2

Ивано-Франковск – 0...-2

Тернополь – -4..-2

Черновцы – 0...-2

Хмельницкий – -4…-2

Луцк – -4...-2

Ровно – -4...-2

Житомир – -3...-1

Винница – 0...+2

Одесса – +4...+6

Николаев – +2...+4

Херсон – +4...+6

Симферополь – +7...+9

Кропивницкий – -1...+1

Черкассы – 0...+2

Чернигов – -3...-1

Сумы – -3...-1

Полтава – -1...+1

Днепр – 0...+2

Запорожье – +4...+6

Донецк – +2...+4

Луганск – +2...+4

Харьков – -1...+1



Прогноз погоды в Украине 16 января / Карта Укргидрометцентра