У різних регіонах країни прогнозують дощ, мокрий сніг, ожеледицю. Вітер переважно північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду, у західних та східних областях – місцями пориви до 15 – 20 метрів за секунду.

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Якою буде погода в регіонах України

На Півдні, а також в Донецькій та Луганській областях вдень дощ, вночі – з мокрим снігом. Температура вночі від 3 градусів тепла до морозу, вдень 2 – 7 градуси тепла.

У Центрі України, у Харківській, Сумській областях сніг, вдень – з дощем. У регіонах прогнозують ожеледь, налипання мокрого снігу. Температура повітря вночі та вдень там сягатиме від 3 градусів морозу до 2 тепла.

На решті території місцями невеликий сніг, температура 3 – 8 градусів морозу, вдень 0 – 5. На дорогах ожеледиця,

– розповіли синоптики.

За їхніми прогнозами, в Карпатах сніжитиме, температура вночі та вдень сягатиме 5 – 10 градусів морозу.

У Київській області хмарно, місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, до 7 – 12 метрів за секунду.

Вночі буде 3 – 8 градусів морозу, вдень – 0 – 5 градусів. У Києві вночі 3 – 5 градусів морозу, вдень 1 – 3.

Ба більше, синоптики попередили, що на річках та водосховищах країни (крім української частини річки Дунай) очікується утримання та посилення льодових явищ у вигляді заберегів, шугоходу до встановлення льодоставу. Можливе формування зажорiв льоду з різким коливанням рівня води в річках.

Так, протягом 15 – 18 січня через мороз продовжуватиме утворюватись лід, а також зажори (скупчення в руслі річки мас шуги або/ чи донного льоду). Прогнозують:

різке коливання рівня води на Верхньому Дніпрі, пригирловій ділянці Прип'яті (зона ЧАЕС) та Десні (Київська, Чернігівська, Сумська області) з можливим подальшим затопленням заплави Десни біля міста Новгород-Сіверський і села Морівськ та повільним зменшенням затоплення заплави та переливу дороги на притоці Десни річки Снов (1 рівень небезпеки, тобто жовтий);

біля міста Новгород-Сіверський і села Морівськ та повільним зменшенням затоплення заплави та переливу дороги на притоці Десни річки Снов (1 рівень небезпеки, тобто жовтий); на Верхньому Дніпрі (в межах країни) – збереження вода на заплаві, можливе перевищення небезпечних відміток і як наслідок – порушення руху транспорту в Чернігівському районі Чернігівської області (2 рівень небезпеки, тобто помаранчевий).

На річці Прип'ять 16 – 18 січня у створі гідрологічного поста Рiчиця зросте рівень води з добовою інтенсивністю 1 – 6 сантиметрів. Прогнозують:

збільшення шару води на заплаві та площ затоплення сільськогосподарських угідь, господарських споруд в прирічкових населених пунктах Ковельського району Волинської області (1 рівень небезпеки, тобто жовтий).

Через спустошення Каховського водосховища та входження Дніпра в старе природне русло, будуть рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (там буде 4 рівень небезпеки, тобто коричневий).



Попередження про небезпечні гідрологічні явища на 16 січня 2024 року

Якою буде погода в містах України

Київ – -3...-1

Ужгород – -1...+1

Львів – -4...-2

Івано-Франківськ – 0...-2

Тернопіль – -4..-2

Чернівці – 0...-2

Хмельницький – -4…-2

Луцьк – -4...-2

Рівне – -4...-2

Житомир – -3...-1

Вінниця – 0...+2

Одеса – +4...+6

Миколаїв – +2...+4

Херсон – +4...+6

Сімферополь – +7...+9

Кропивницький – -1...+1

Черкаси – 0...+2

Чернігів – -3...-1

Суми – -3...-1

Полтава – -1...+1

Дніпро – 0...+2

Запоріжжя – +4...+6

Донецьк – +2...+4

Луганськ – +2...+4

Харків – -1...+1



Прогноз погоди в Україні 16 січня / Карта Укргідрометцентру