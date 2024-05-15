Днем до +20, а ночью заморозки: прогноз погоды в Украине на 16 мая

Погода 16 мая будет на удивление нестабильной. В то время, когда днем температура местами будет подниматься до +20, в некоторых регионах прогнозируют заморозки до -5 градусов.

Также не обойдется и без осадков – однако лишь в части областей и кратковременные. Однако точно стоит быть готовым к неприятностям и захватить с собой зонтик.

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Погода в Украине

Синоптики прогнозируют 15 мая по Украине переменную облачность. В то же время ожидаются небольшие кратковременные дожди в юго-восточной части. На остальной территории обойдется без осадков.

Ветер будет веять с северо-восточного направления, местами – с восточного. Его скорость будет умеренной, будет достигать всего 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью не будет превышать +4...+9 градусов, однако в большинстве западных, северных и Винницкой областях будет прохладнее. Ожидается, что отметки там ночью достигнут +1...+6 градусов. На поверхности почвы заморозки 0...-5 градусов. Днем прогнозируется +13...+18 градусов, на Закарпатье термометр покажет до +20.

15 – 17 мая в большинстве западных, центральных, восточных, Киевской, Одесской, 16-17 мая и в Николаевской, Сумской и Черниговской областях объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Пожарная опасность в Украине / карта Укргидрометцентра

Погода на Киевщине

Как и на остальной территории, в Киевской области 16 мая прогнозируется переменная облачность, однако без осадков. Ветер северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура по области ночью будет достигать +1...+6 градусов. На поверхности почвы заморозки 0 – 5 градусов. Днем на Киевщине +13...+18 градусов. В самом же Киеве ночью +4...+6 градусов, днем +15...+17.

Какой будет погода в областных центрах

Киев – +15...+17,

Ужгород – +17...+19,

Львов – +16...+18,

Ивано-Франковск – +15...+17,

Тернополь – +15...+17,

Черновцы – +15...+17,

Хмельницкий – +15...+17,

Луцк – +15...+17,

Ровно – +15...+17,

Житомир – +15...+17,,

Винница – +15...+17,,

Одесса – +17...+19,

Николаев – +15...+17,

Херсон – +16...+18,

Симферополь – +15...+17,

Кропивницкий – +15...+17,

Черкассы – +15...+17,

Чернигов – +14...+16,

Сумы – +14...+16,

Полтава – +15...+17,

Днепр – +15...+17,

Запорожье – +16...+18,

Донецк – +15...+17,

Луганск – +14...+16,

Харьков – +15...+17.

Погода в Украине 16 мая / Карта Укргидрометцентра