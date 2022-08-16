Грозы "накроют" всю Украину: прогноз погоды в Украине на 17 августа
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в среду, 17 августа, будет жаркой и грозовой. Осадки не обойдут стороной ни одной области Украины.
Жарче всего будет на Востоке. Там температура воздуха прогреется до +31…+33. Средняя дневная температура составит +25...+27 градусов.
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Наибольшей прохладой смогут насладиться жители Прикарпатья. Там прогнозируют только +21...+23 градуса тепла.
Какая будет погода в Киеве
В Киеве обещают +25...+27 градусов. Украинскую столицу грозы также не обойдут стороной. Людям рекомендуют не выходить из дома без зонтика, чтобы грозы не разрушили планы.
Погода в городах Украины 17 августа
Ужгород – +28...+30
Львов – +25...+27
Ивано-Франковск – +21...+23
Тернополь – +23...+25
Черновцы – +24...+26
Хмельницкий – +23...+25
Луцк – +24...+26
Ровно – +24...+26
Житомир – +24...+26
Винница – +22...+24
Одесса – +27...+29
Николаев – +26...+28
Херсон – +27...+29
Симферополь – +27...+29
Кропивницкий – +25...+27
Черкассы – +25...+27
Чернигов – +25...+27
Сумы – +26...+28
Полтава – +25...+27
Днепр – +27...+29
Запорожье – +28...+30
Донецк – +29...+31
Луганск – +31...+33
Харьков – +29...+31
Киев – +25...+27
Погода в Украине 17 августа / Карта Укргидрометцентр