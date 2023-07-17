Адская жара в смеси с грозами: чем удивит погода 18 июля
Источник:Укргирометцентр
Во вторник 18 июля в Украине до сих пор будет жарко. Вдобавок, несмотря на высокую температуру, в некоторых регионах пройдут грозы со шквальным ветром.
Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях. Кроме жаркой погоды следует ожидать и грозу.
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Где пройдут грозы и будут держаться +30 градусов
Ночью 18 июля на западе страны и Житомирской области должны пройти грозы. С утра в течение дня почти по всей Украине, кроме юго-востока, тоже ожидаются грозы.
В большинстве центральных, Сумской и Харьковской областях возможны шквалы ветра 15 – 20 м/с. На остальной Украине ветер будет преимущественно северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.
Температура в западных и северных областях немного опустится и днем будет колебаться в пределах 23 – 28 градусов тепла. На остальной территории, несмотря на предупреждение о грозе, будет более жарко – от +29 до +34. Ночью температура воздуха будет +16...+21 градус.
В Киеве выдвинули предупреждение о грозе
18 июля утром и днем в Киеве ожидается гроза, и уровень опасности. Температура по Киеву ночью будет +19...+21 градус, днем +26...+28 градусов.
Специалисты напоминают, что во время грозы необходимо закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлическую входную дверь.
Справка.
- В случае подтоплений проезжей части или тротуаров необходимо обращаться в диспетчерскую УК "Киевавтодор": 0442847419.
- Если дерево упало или сломались ветки, нужно звонить в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": 0442724018.
- При падении деревьев или веток необходимо вызвать спасателей: 101 или 044 430 37 13 (телефон КАРС). При травмировании людей немедленно звоните по телефону 103.
Погода днем по Украине
- Киев – +26...+28
- Ужгород – +28...+30
- Львов – +25...+27
- Ивано-Франковск – +25...+27
- Тернополь – +26...+28
- Черновцы – +25...+27
- Хмельницкий – +26...+28
- Луцк – +25...+27
- Ровно – +25...+27
- Житомир – +25...+27
- Винница – +28...+30
- Одесса – +31...+33
- Николаев – +31...+33
- Херсон – +31...+33
- Симферополь – +31...+33
- Кропивницкий – +29...+31
- Черкассы – +28...+30
- Чернигов – +24...+26
- Сумы – +25...+27
- Полтава – +28...+30
- Днепр – +29...+31
- Запорожье – +30...+32
- Донецк – +27...+29
- Луганск – +28...+30
- Харьков – +27...+29