Лето решило вернуться: прогноз погоды на 18 сентября

Погода в Украине в понедельник, 18 сентября, будет летней. Похоже, осень забыла о своих обязанностях, и отдыхает где-то на пляже с холодным коктейлем.

Теплее всего будет в Херсонской области и на Закарпатье. Там температура воздуха прогреется до +27 градусов.

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Людей предупреждают, что в течение дня над Украиной переменная облачность. Фактически будет без осадков. Лайтовые дожди прогнозируют только в Закарпатье и в Ивано-Франковской области.

Ночью и утром в западных и северо-восточных областях местами туман. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с,

– говорится в сообщении.

Какая будет погода в Украине

В Укргидрометцентре обновили прогноз погоды для всех областей Украины. Что ждет украинцев 18 сентября, читайте дальше.

Киев +24...+26

Ужгород +25...+27

Львов +24...+26

Ивано-Франковск +24...+26

Тернополь +24...+26

Черновцы +24...+26

Хмельницкий +23...+25

Луцк +24...+26

Ровно +24...+26

Житомир +23...+25

Винница +24...+26

Одесса +24...+26

Николаев +24...+26

Херсон +25...+27

Симферополь +23...+25

Кропивницкий +23...+25

Черкассы +24...+26

Чернигов +24...+26

Сумы +22...+24

Полтава +22...+24

Днепр +24...+26

Запорожье +24...+26

Донецк +22...+24

Луганск +22...+24

Харьков +22...+24



Прогноз погоды в Украине 18 сентября / Карта Укргидрометцентр