Во многих областях предупреждают об опасных грозах: какой будет погода в Украине 19 июня
Источник:Укргидрометцентр
В понедельник, 19 июня, во многих регионах пройдут грозы и дожди. Синоптики предупредили об опасности I уровня.
Ветер в понедельник будет юго-восточный, преимущественно 5 – 10 метров в секунду, однако в отдельных районах ряда областей порывы ветра будут достигать и 20 метров в секунду. Многие регионы зальет дождями.
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Какая будет погода в Украине 19 июня
Синоптики выдвинули предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине. 19 июня в западных, Винницкой, Одесской и Житомирской областях пройдут грозы. Также Укргидрометцентр прогнозирует град и шквалы ветра 15-20 метров в секунду в отдельных районах Черновицкой, Хмельницкой, Ровенской, Житомирской, Винницкой и Одесской областей.Обратите внимание. Во всех вышеперечисленных областях синоптики предупредили об опасности I уровня.
В других областях осадков не прогнозируется, лишь небольшая облачность.
Будет ли дождь в Киеве
В Киеве и Киевской области дожди также не предусмотрены, лишь небольшие облака. Температура в столице ночью будет +17...+19 градусов, а днем +27...+29 градусов.
Погода в областных центрах днем 19 июня.
- Киев – +27...+29
- Ужгород – +23...+25
- Львов – +21...+23
- Ивано-Франковск – +21...+23
- Тернополь – +22...+24
- Черновцы – +23...+25
- Хмельницкий – +21...+23
- Луцк – +21...+23
- Ровно – +23...+25
- Житомир – +25...+27
- Винница – +25...+27
- Одесса – +25...+27
- Николаев – +27...+29
- Херсон – +26...+28
- Симферополь – +25...+27
- Кропивницкий – +27…+29
- Черкассы – +27...+29
- Чернигов – +26...+28
- Сумы – +25...+27
- Полтава – +26...+28
- Днепр – +25...+27
- Запорожье – +25...+27
- Донецк – +24...+26
- Луганск – +23...+25
- Харьков – +24...+26