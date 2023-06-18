Во многих областях предупреждают об опасных грозах: какой будет погода в Украине 19 июня

В понедельник, 19 июня, во многих регионах пройдут грозы и дожди. Синоптики предупредили об опасности I уровня.

Ветер в понедельник будет юго-восточный, преимущественно 5 – 10 метров в секунду, однако в отдельных районах ряда областей порывы ветра будут достигать и 20 метров в секунду. Многие регионы зальет дождями.

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Какая будет погода в Украине 19 июня

Синоптики выдвинули предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине. 19 июня в западных, Винницкой, Одесской и Житомирской областях пройдут грозы. Также Укргидрометцентр прогнозирует град и шквалы ветра 15-20 метров в секунду в отдельных районах Черновицкой, Хмельницкой, Ровенской, Житомирской, Винницкой и Одесской областей.

Во всех вышеперечисленных областях синоптики предупредили об опасности I уровня.

В других областях осадков не прогнозируется, лишь небольшая облачность.

Будет ли дождь в Киеве

В Киеве и Киевской области дожди также не предусмотрены, лишь небольшие облака. Температура в столице ночью будет +17...+19 градусов, а днем +27...+29 градусов.

Погода в областных центрах днем 19 июня.

Киев – +27...+29

Ужгород – +23...+25

Львов – +21...+23

Ивано-Франковск – +21...+23

Тернополь – +22...+24

Черновцы – +23...+25

Хмельницкий – +21...+23

Луцк – +21...+23

Ровно – +23...+25

Житомир – +25...+27

Винница – +25...+27

Одесса – +25...+27

Николаев – +27...+29

Херсон – +26...+28

Симферополь – +25...+27

Кропивницкий – +27…+29

Черкассы – +27...+29

Чернигов – +26...+28

Сумы – +25...+27

Полтава – +26...+28

Днепр – +25...+27

Запорожье – +25...+27

Донецк – +24...+26

Луганск – +23...+25

Харьков – +24...+26



Погода в Украине 19 июня / Укргидрометцентр