Там 2 – 3 января ожидают сильный ветер и гололед. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на региональные центры по гидрометеорологии.

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Какой будет погода на Львовщине и Киевщине

У Львовской области и Львове 2 января порывы юго-западного ветра будут достигать до 17 – 22 метров в секунду.

Ночью, а также 3 января на отдельных участках дорог будет гололедица.

Поэтому в регионе объявлен І уровень опасности, желтый.

Такая же ситуация и на Киевской области. Сильный ветер там дует 2 января – порывы 15 – 20 метров в секунду. Кроме того, 3 января в столице и области будет идти небольшой мокрый снег – на дорогах будет местами гололедица.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7 – 12 метров в секунду. Температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве ночью и днем около 0°,

– говорится в прогнозе синоптиков на пятницу.

Напомним, что, по прогнозу синоптиков, 3 января осадки, а иногда и сильные, прогнозируют в большинстве областей. Также придет похолодание.

Прогноз погоды на 3 января / Скриншот с Укргидрометцентра

У Львовской ОГА напомнили о правилах поведения во время сильного ветра, чтобы избежать опасных ситуаций: