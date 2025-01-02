Там 2 – 3 січня очікують сильний вітер та ожеледицю. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на регіональні центри з гідрометеорології.

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Якою буде погода на Львівщині та Київщині

У Львівській області та Львові 2 січня пориви південно-західного вітру сягатимуть до 17 – 22 метрів за секунду.

Вночі, а також 3 січня на окремих ділянках доріг буде ожеледиця.

Через це в регіоні оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Така ж ситуація й на Київщині. Сильний вітер там дме 2 січня – пориви 15 – 20 метрів за секунду. Окрім того, 3 січня у столиці та області йтиме невеликий мокрий сніг – на дорогах буде подекуди ожеледиця.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний 7 – 12 метрів за секунду. Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Києві вночі та вдень близько 0°,

– йдеться у прогнозі синоптиків на п'ятницю.

Нагадаємо, що, за прогнозом синоптиків, 3 січня опади, а подекуди й сильні, прогнозують у більшості областей. Також прийде похолодання.

Прогноз погоди на 3 січня / Скриншот з Укргідрометцентру

У Львівській ОВА нагадали про правила поведінки під час сильного вітру, щоб уникнути небезпечних ситуацій: