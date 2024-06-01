Кратковременные дожди и грозы, однако тепло: прогноз погоды на 2 июня

Погода в Украине, 2 июня, будет теплой, однако облачной с прояснениями. Почти во всех областях прогнозируют кратковременные дожди и грозы.

Синоптики предупредили, что температура воздуха днем в большинстве областей снизится на несколько градусов, по сравнению с 1 июня. Ветер преимущественно юго-западный, 7 – 12 метров в секунду.

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Какой будет погода в регионах Украины

В Украине, кроме юго-восточной части, кратковременные дожди, местами грозы,

– сообщили синоптики.

Они отметили, что температура воздуха на Западе Украины ночью будет 10 – 15 градусов, днем – 21 – 26 градус. На остальной территории ночью 13 – 18 градусов, днем 27 – 32 градуса. На Севере, а также в Винницкой и Черкасской областях 24 – 29 градусов.

В Киевской области будет облачно с прояснениями. Ветер юго-западный, 7 – 12 метров за секунду.

Ночью небольшой, днем умеренный кратковременный дождь днем умеренный кратковременный дождь,

– предупредили в Укргидрометцентре.

Температура воздуха ночью 13 – 18 градусов тепла, днем 24 – 29 градусов. В Киеве ночью – 16 – 18 градусов, днем – 26 – 28 градусов.

Какой будет погода в городах Украины

Киев – +26...+28,

Ужгород – +22...+24,

Львов – +21...+23,

Ивано-Франковск – +23...+25,

Тернополь – +23...+25,

Черновцы – +26...+28,

Хмельницкий – +25...+27,

Луцк – +21...+23,

Ровно – +21...+23,

Житомир – +24...+26,

Винница – +27...+29,

Одесса – +22...+24,

Николаев – +28...+30,

Херсон – +29...+31,

Симферополь – +30...+32,

Кропивницкий – +28...+30,

Черкассы – +27...+29,

Чернигов – +25...+27,

Сумы – +27...+29,

Полтава – +28...+30,

Днепр – +29...+31,

Запорожье – +29...+31,

Донецк – +29...+31,

Луганск – +29...+31,

Харьков – +30...+32.



Погода в Украине 2 июня 2024 года / Карта Укргидрометцентра