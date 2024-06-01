Кратковременные дожди и грозы, однако тепло: прогноз погоды на 2 июня

1 июня 2024, 15:29
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Источник:

Украинский гидрометеорологический центр

Погода в Украине, 2 июня, будет теплой, однако облачной с прояснениями. Почти во всех областях прогнозируют кратковременные дожди и грозы.

Синоптики предупредили, что температура воздуха днем в большинстве областей снизится на несколько градусов, по сравнению с 1 июня. Ветер преимущественно юго-западный, 7 – 12 метров в секунду.

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Какой будет погода в регионах Украины

В Украине, кроме юго-восточной части, кратковременные дожди, местами грозы,
– сообщили синоптики.

Они отметили, что температура воздуха на Западе Украины ночью будет 10 – 15 градусов, днем – 21 – 26 градус. На остальной территории ночью 13 – 18 градусов, днем 27 – 32 градуса. На Севере, а также в Винницкой и Черкасской областях 24 – 29 градусов.

В Киевской области будет облачно с прояснениями. Ветер юго-западный, 7 – 12 метров за секунду.

Ночью небольшой, днем умеренный кратковременный дождь днем умеренный кратковременный дождь,
– предупредили в Укргидрометцентре.

Температура воздуха ночью 13 – 18 градусов тепла, днем 24 – 29 градусов. В Киеве ночью – 16 – 18 градусов, днем – 26 – 28 градусов.

Какой будет погода в городах Украины

  • Киев – +26...+28,
  • Ужгород – +22...+24,
  • Львов – +21...+23,
  • Ивано-Франковск – +23...+25,
  • Тернополь – +23...+25,
  • Черновцы – +26...+28,
  • Хмельницкий – +25...+27,
  • Луцк – +21...+23,
  • Ровно – +21...+23,
  • Житомир – +24...+26,
  • Винница – +27...+29,
  • Одесса – +22...+24,
  • Николаев – +28...+30,
  • Херсон – +29...+31,
  • Симферополь – +30...+32,
  • Кропивницкий – +28...+30,
  • Черкассы – +27...+29,
  • Чернигов – +25...+27,
  • Сумы – +27...+29,
  • Полтава – +28...+30,
  • Днепр – +29...+31,
  • Запорожье – +29...+31,
  • Донецк – +29...+31,
  • Луганск – +29...+31,
  • Харьков – +30...+32.


Погода в Украине 2 июня 2024 года / Карта Укргидрометцентра

Автор: Діана Квасневська