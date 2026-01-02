Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение: какие области накроет непогода

В четырех регионах Украины 2 января объявили повышенный уровень опасности. Синоптики предупреждают украинцев о сильных порывах ветра.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

В каких регионах объявили штормовое предупреждение?

По данным Укргидрометцентра, 2 января во Львовской, Ивано-Франковской, горной части Закарпатской и Черновицкой областей возможны порывы ветра до 15-20 метров в секунду. В связи с этим там объявили первый (желтый) уровень опасности.

Синоптики отмечают, что такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий.



Синоптики объявили штормовое предупреждение / Скриншот Укргидрометцентра

Что стоит знать о погоде в Украине?