Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение: какие области накроет непогода
- 2 января во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду, объявлен желтый уровень опасности.
- Непогода может осложнить работу энергетических, строительных, коммунальных предприятий.
В четырех регионах Украины 2 января объявили повышенный уровень опасности. Синоптики предупреждают украинцев о сильных порывах ветра.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Смотрите также Скоро ли исчезнут сугробы снега: ориентировочный прогноз для разных областей
В каких регионах объявили штормовое предупреждение?
По данным Укргидрометцентра, 2 января во Львовской, Ивано-Франковской, горной части Закарпатской и Черновицкой областей возможны порывы ветра до 15-20 метров в секунду. В связи с этим там объявили первый (желтый) уровень опасности.
Синоптики отмечают, что такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий.
Синоптики объявили штормовое предупреждение / Скриншот Укргидрометцентра
Что стоит знать о погоде в Украине?
2 января в Украине ожидается облачная погода с небольшим снегом в северных и западных областях. Температура днем будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.
На Крещение в Украине ожидается плюсовая температура и осадки. С 5 до 9 января возможны снег и дождь на Юге и Востоке Украины, а на остальной территории может быть мороз.
Начало января в Украине будет с морозами, в частности, ночью температура может опуститься до -16 градусов. Однако 3 января ожидается потепление с возможными осадками.