Тепло, но местами небольшие дожди: прогноз погоды на 2 мая

В Украине, 2 мая, будет небольшая облачность. Синоптики прогнозируют погоду без осадков, лишь местами ожидается небольшой дождь.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 2 мая

Синоптики прогнозируют, что только на крайнем востоке страны и в Крыму ночью местами небольшой дождь.

"2 мая в Украину будет поступать воздух арктического происхождения из северных широт вслед за холодным атмосферным фронтом, что повлечет повышение давления и уменьшение облачности. Это обусловит в большинстве областей холодную ночь с заморозками на поверхности почвы и прохладный, хоть и малооблачный, день", – рассказали в Укргидрометцентре.

Ветер и этот день будет преимущественно северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью 1 – 6 градуса тепла (в северных, большинстве западных и центральных областей на поверхности почвы заморозки 0 – 5 градусов), в южной части 5 – 10 градусов тепла; днем 11 – 16 градусов, на западе и юго-западе страны 16 – 21 градуса,

– говорится в сообщении.

Температура в областных центрах

Киев +14...+16;

Ужгород +19...+21;

Львов +19...+21;

Ивано-Франковск +18...+20;

Тернополь +18...+20;

Черновцы +18...+20;

Хмельницкий +17...+19;

Луцк +17...+19;

Ровно +18...+20;

Житомир +14...+16;

Винница +15...+17;

Одесса +18...+20;

Николаев +17...+19;

Херсон +15...+17;

Симферополь +15...+17;

Кропивницкий +16...+18;

Черкассы +13...+15;

Чернигов +13...+15;

Сумы +12...+14;

Полтава +12...+14;

Днепр +14...+16;

Запорожье +15...+17;

Донецк +14...+16;

Луганск +14...+16;

Харьков +14...+16.



Прогноз погоды на 2 мая / Карта Укргидрометцентра