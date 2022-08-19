Во многих регионах – грозы: прогноз погоды в Украине на 20 августа
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в субботу 20 августа будет не слишком жаркой. А в половине областей следует ожидать дождей с грозами.
На Западе будет сухо и солнечно. В частности, в регионах обещают +25…+27. А в Закарпатье жарче – +32...+34.
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Высокая температура воздуха будет оставаться на Юге и Востоке. В Одессе, Николаеве и Запорожье столбики термометров будут достигать +30. В центральных и северных областях прогнозируется +27 градусов.
В Киеве обещают +25...+27. Кроме того, в столице – осадки.
В регионах будет дождь
Дожди и грозы накроют все области, кроме Запада и Одесщины. Осадки будут идти днем и ночью.
Где прогнозируют дожди:
- Черниговская,
- Сумская,
- Киевская,
- Кировоградская,
- Полтавская,
- Харьковская,
- Днепропетровская,
- Запорожская,
- Николаевская,
- Херсонская,
- Донецкая,
- Луганская область.
- Крым.
Дождливая погода не будет отступать в ближайшие дни. В прогнозе на 21 – 22 августа тоже есть осадки.
Погода в городах Украины 19 августа
Ужгород – +32...+34
Львов – +25...+27
Ивано-Франковск – +25...+27
Тернополь – +25...+27
Черновцы – +25...+27
Хмельницкий – +25...+27
Луцк – +25...+27
Ровно – +25...+27
Житомир – +24...+26
Винница – +25...+27
Одесса – +28...+30
Николаев – +28...+30
Херсон – +28...+30
Симферополь – +25...+27
Кропивницкий – +25...+27
Черкассы – +25...+27
Чернигов – +24...+26
Сумы – +25...+27
Полтава – +25...+27
Днепр – +25...+27
Запорожье – +28...+30
Донецк – +27...+29
Луганск – +27...+29
Харьков – +27...+29
Киев – +25...+27
Погода в Украине 20 августа / Карта Укргидрометцентра