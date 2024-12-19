Небольшой дождь, туман и снег: какой будет погода в Украине 20 декабря
Погода в Украине в пятницу, 20 декабря, в большинстве областей Украины будет облачной с прояснениями и без осадков. В Карпатах возможен снег, а в западных областях незначительный дождь.
В большинстве областей будет сохраняться плюсовая температура воздуха. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какая погода будет на территории Украины
В западных, Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях днем возможен небольшой дождь. В Приазовье и Крыму ночью и утром синоптики прогнозируют туман, а в Карпатах – снег.
В западных областях будет наблюдаться южный ветер, с переходом на северо-западный со скоростью 5 – 10 метров в секунду. Зато в Карпатах ночью и утром возможны порывы ветра до 17 – 22 метров в секунду.
Ночью температура воздуха будет колебаться от 4 градусов тепла до 1 градуса мороза. На крайнем западе и юге страны – от 5 до 7 градусов тепла. Днем температура воздуха составит от 3 до 8 градусов тепла, в центральных, южных областях и Крыму – от 9 до 14 градусов тепла.
Какой будет погода в украинских городах
Киев +4...+6
Ужгород +3...+5
Львов +5...+7
Ивано-Франковск +4...+6
Тернополь +5...+7
Черновцы +5...+7
Хмельницкий +5...+7
Луцк +5...+7
Ровно +5...+7
Житомир +5...+7
Винница +5...+7
Одесса +9...+11
Николаев +9...+11
Херсон +9...+11
Симферополь +11...+13
Кропивницкий +7...+9
Черкассы +6...+8
Чернигов +3...+5
Сумы +4...+6
Полтава +6...+8
Днепр +7...+9
Запорожье +8...+10
Донецк +7...+9
Луганск 5...+7
Харьков 4...+6.