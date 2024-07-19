Жара отступает: какой будет погода в Украине 20 июля
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине 20 июля будет менее жаркой по сравнению с прошлыми днями. В то же время во многих областях синоптики прогнозируют около +30 градусов.
В субботу в Украине будет переменная облачность, а осадки прогнозируют в немногих городах. Которые, к сожалению, пока оккупированы.
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Какой будет погода в Украине 20 июля
Так, почти по всей Украине осадков не предвидится – только в Крыму и Приазовье днем местами возможны кратковременный дождь и гроза.
Ветер синоптики прогнозируют северный и северо-западный, 5-10 метров в секунду.
Температура ночью по стране составит 14 – 19 градусов, днем 24 – 29 градусов (в Карпатах ночью 10 – 15 градусов, днем около 20 градусов). Зато в восточных, южных и Днепропетровской областях и в Крыму ночью будут 20 – 25 градусов, днем 30 – 34 градуса.
Прогноз погоды в областных центрах
- Киев +26...+29
- Ужгород +27...+29
- Львов +26...+28
- Ивано-Франковск +26...+28
- Тернополь +26...+28
- Черновцы +27...+29
- Хмельницкий +26...+28
- Луцк +25...+27
- Ровно +25...+27
- Житомир +25...+27
- Винница +27...+29
- Одесса +30...+32
- Николаев +31...+32
- Херсон +31...+33
- Симферополь +31...+33
- Кропивницкий +29...+31
- Черкассы +27...+29
- Чернигов +26...+28
- Сумы +26...+28
- Полтава +28...+30
- Днепр +30...+32
- Запорожье +31...+33
- Донецк +30...+32
- Луганск +29...+31
- Харьков +30...+32
Прогноз погоды в Киеве
Осадков в Киеве не будет. Температура в столице ночью составит около 16 – 18 градусов, днем 26 – 28 градусов. Между тем по области будет 14 – 19 градусов ночью и 24 – 29 градусов днем.