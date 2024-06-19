Жара продолжится, но в некоторых регионах пройдут грозы: прогноз погоды на 20 июня

Погода в Украине 20 июня будет довольно переменчивой. Пока в одной части Украины пройдут дожди и даже грозы, в другой солнце продолжит поднимать столбики термометров.

В целом осадки ожидаются почти по всей стране, кроме западной части.

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Какой будет погода в Украине 20 июня

Ночью в северных и большинстве западных областей, днем в Украине, кроме запада, пройдут кратковременные дожди и грозы. Днем в отдельных районах центральных, южных и восточных областей ожидаются даже град и шквалы ветра 15 – 20 метров в секунду (I уровень опасности).

Температура ночью составит 15 – 20 градусов. Днем в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях 21 – 26 градусов, на остальной территории страны будет 28 – 33 градуса.

Ветер в целом по стране будет юго-западный с переходом на северо-западный, 7 – 12 метров в секунду.

В общем 20 июня температура в областных центрах днем будет такой:

Киев +22...+24;

Ужгород +23...+25;

Львов +23...+25;

Ивано-Франковск +23...+25;

Тернополь +23...+25;

Черновцы +23...+25;

Хмельницкий +23...+25;

Луцк +21...+23;

Ровно +23...+25;

Житомир +21...+23;

Винница +23...+25;

Одесса +31...+33;

Николаев +30...+32;

Херсон +31...+33;

Симферополь +30...+32;

Кропивницкий +25...+27;

Черкассы +25...+27;

Чернигов +23...+25;

Сумы +25...+27;

Полтава +26...+28;

Днепр +31...+33;

Запорожье +30...+32;

Донецк +31...+33;

Луганск +30...+32;

Харьков +30...+32.

Прогноз погоды на Киевщине

В столице ожидается переменная облачность и без зонта лучше не выходить, поскольку синоптики прогнозируют дожди и грозе, в отдельных районах области град.

В Киеве температура ночью составит 18 – 20 градусов, днем 22 – 24 градуса. Тем временем по области будет 15 – 20 градусов ночью и 21 – 26 днем.