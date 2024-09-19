Кое-где возможны пожары, где ждать теплых дней: прогноз погоды в Украине на 20 сентября
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в пятницу, 20 сентября, будет теплой. Также синоптики прогнозируют переменную облачность.
В Укргидрометцентре объяснили, что осадков не прогнозируют. Ветер будет северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.
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Какой будет погода в регионах Украины
Температура ночью 6 – 11 градусов, на Юге страны 11 – 16 градусов, днем 21 – 26 градусов, в Карпатах 17 – 22 градусов,
– объяснили синоптики.
В Киевской области также прогнозируют переменную облачность, не будет дождя.
Ветер будет северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью 6 – 11 градусов, днем 21 – 26 градусов тепла, ночью в Киеве ориентировочно 10 градусов, днем 22 – 24 градуса,
– объяснили синоптики.
По их данным, на Киевщине 20 – 22 сентября будет чрезвычайный уровень пожарной опасности. В частности, погода будет способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии источников возгорания, то есть открытого огня.
Где будет пожарная опасность / инфографика Укргидрометцентра
Кроме того, синоптики прогнозируют чрезвычайный уровень пожарной опасности:
- 19 – 22 сентября – в большинстве северных, центральных, Харьковской, Николаевской областях,
- 21 – 22 сентября – также в Херсонской и Запорожской областях.
Какой будет погода в городах Украины
- Киев +22...+24
- Ужгород +21...+23
- Львов +21...+23
- Ивано-Франковск +19...+21
- Тернополь +21...+23
- Черновцы +20...+22
- Хмельницкий +22...+24
- Луцк +22...+24
- Ровно +22...+24
- Житомир +23...+25
- Винница +23...+25
- Одесса +22...+24
- Николаев +24...+26
- Херсон +24...+26
- Симферополь +23...+25
- Кропивницкий +24...+26
- Черкассы +23...+25
- Чернигов +23...+25
- Сумы +23...+25
- Полтава +24...+26
- Днепр +24...+26
- Запорожье +24...+26
- Донецк +23...+25
- Луганск +24...+26
- Харьков +24...+26
Погода на 20 сентября / Инфографика Укргидрометцентра / Инфографика Укргидрометцентра