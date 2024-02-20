Небольшие дожди и мокрый снег: какой будет погода в Украине 21 февраля

В среду 21 февраля погода в Украине будет почти такая же, как во вторник. В некоторых регионах станет несколько теплее.

В целом по Украине будет облачно. Ветер ожидается юго-западный и южный, 7 – 12 метров в секунду.

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Прогноз погоды на 21 февраля

В западных, северных, центральных и Харьковской областях пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. В Карпатах и на северо-востоке страны синоптики прогнозируют мокрый снег. Зато на остальной территории без существенных осадков.

Температура ночью будет колебаться от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, днем от 2 до 7 градусов тепла. На Закарпатье и юге Одесской области до 10 градусов тепла, а в восточных областях ночью 3 – 8 градусов мороза, днем 0 – 5 градусов тепла.

Всего днем столбики термометров в областных центрах будут показывать такую температуру:

Киев – +5...+7

Ужгород – +7...+9

Львов – +6...+8

Ивано-Франковск – +6...+8

Тернополь – +5...+7

Черновцы – +5...+7

Хмельницкий – +5...+7

Луцк – +5...+7

Ровно – +5...+7

Житомир – +5...+7

Винница – +6...+8

Одесса – +7...+9

Николаев – +6...+8

Херсон – +5...+7

Симферополь – +6...+8

Кропивницкий – +7...+9

Черкассы – +5...+7

Чернигов – +3...+5

Сумы – +2...+4

Полтава – +2...+4

Днепр – +2...+4

Запорожье – +3...+5

Донецк – +2...+4

Луганск – 0...+2

Харьков – +1...+3

Прогноз погоды в Киеве

В столице без зонтика лучше не выходить, да и в области также. Будут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя.

Температура в регионе ночью будет колебаться от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, днем от 2 до 7 градусов тепла. Зато в Киеве будет теплее – ночью 0 – 2 градуса тепла, днем 5 – 7 градусов.