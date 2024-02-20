Небольшие дожди и мокрый снег: какой будет погода в Украине 21 февраля
Источник:Укргидрометцентр
В среду 21 февраля погода в Украине будет почти такая же, как во вторник. В некоторых регионах станет несколько теплее.
В целом по Украине будет облачно. Ветер ожидается юго-западный и южный, 7 – 12 метров в секунду.
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Прогноз погоды на 21 февраля
В западных, северных, центральных и Харьковской областях пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. В Карпатах и на северо-востоке страны синоптики прогнозируют мокрый снег. Зато на остальной территории без существенных осадков.
Температура ночью будет колебаться от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, днем от 2 до 7 градусов тепла. На Закарпатье и юге Одесской области до 10 градусов тепла, а в восточных областях ночью 3 – 8 градусов мороза, днем 0 – 5 градусов тепла.
Всего днем столбики термометров в областных центрах будут показывать такую температуру:
- Киев – +5...+7
- Ужгород – +7...+9
- Львов – +6...+8
- Ивано-Франковск – +6...+8
- Тернополь – +5...+7
- Черновцы – +5...+7
- Хмельницкий – +5...+7
- Луцк – +5...+7
- Ровно – +5...+7
- Житомир – +5...+7
- Винница – +6...+8
- Одесса – +7...+9
- Николаев – +6...+8
- Херсон – +5...+7
- Симферополь – +6...+8
- Кропивницкий – +7...+9
- Черкассы – +5...+7
- Чернигов – +3...+5
- Сумы – +2...+4
- Полтава – +2...+4
- Днепр – +2...+4
- Запорожье – +3...+5
- Донецк – +2...+4
- Луганск – 0...+2
- Харьков – +1...+3
Прогноз погоды в Киеве
В столице без зонтика лучше не выходить, да и в области также. Будут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя.
Температура в регионе ночью будет колебаться от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, днем от 2 до 7 градусов тепла. Зато в Киеве будет теплее – ночью 0 – 2 градуса тепла, днем 5 – 7 градусов.