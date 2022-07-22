В Украине не будет спадать жара: прогноз погоды на 23 июля
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в субботу, 23 июля, будет жаркой. Температура воздуха во многих регионах будет держаться на уровне +30. Правда, на востоке возможны дожди.
Наиболее жарко будет в западных областях. В частности, во Львове – +31…+33, а в Ужгороде – +34…+36.
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Суббота будет жаркой
В Центре и на Севере прогнозируют на несколько градусов меньше. Например, в Кировоградской области – +28…+30, Сумской – +27…+29. В Киеве столбики термометра тоже будут достигать +30. Такую же ситуацию прогнозируют и на Юге.
Синоптик Наталья Диденко отмечает, что выходные в Украине будут горячими. Однако она анонсировала, что в воскресенье жара немного осядет в западных областях.
На Востоке – дожди
В восточных регионах – свежее. В Харьковской, Луганской и Донецкой областях возможны дожди. Там обещают +23…+25.
По словам Диденко, периодические дожди в выходные будут то на Востоке, то на Западе.
Прогноз погоды в городах Украины на 23 июля
Ужгород – +34...+36
Львов – +31...+33
Ивано-Франковск – +30...+32
Тернополь – +30...+32
Черновцы – +31...+33
Хмельницкий – +30...+32
Луцк – +30...+32
Ровно – +29...+31
Житомир – +29...+31
Винница – +29...+31
Одесса – +29...+31
Николаев – +29...+31
Херсон – +29...+31
Симферополь – +27...+29
Кропивницкий – +28...+30
Черкассы – +27...+29
Чернигов – +28...+30
Сумы – +27...+29
Полтава – +25...+27
Днепр – +27...+29
Запорожье – +27...+29
Донецк – +23...+25
Луганск – +22...+24
Харьков – +23...+25
Киев – +28...+30
Погода 23 июля / Карта Укргидрометцентра