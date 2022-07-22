В Украине не будет спадать жара: прогноз погоды на 23 июля

Погода в Украине в субботу, 23 июля, будет жаркой. Температура воздуха во многих регионах будет держаться на уровне +30. Правда, на востоке возможны дожди.

Наиболее жарко будет в западных областях. В частности, во Львове – +31…+33, а в Ужгороде – +34…+36.

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Суббота будет жаркой

В Центре и на Севере прогнозируют на несколько градусов меньше. Например, в Кировоградской области – +28…+30, Сумской – +27…+29. В Киеве столбики термометра тоже будут достигать +30. Такую же ситуацию прогнозируют и на Юге.

Синоптик Наталья Диденко отмечает, что выходные в Украине будут горячими. Однако она анонсировала, что в воскресенье жара немного осядет в западных областях.

На Востоке – дожди

В восточных регионах – свежее. В Харьковской, Луганской и Донецкой областях возможны дожди. Там обещают +23…+25.

По словам Диденко, периодические дожди в выходные будут то на Востоке, то на Западе.

Прогноз погоды в городах Украины на 23 июля

Ужгород – +34...+36

Львов – +31...+33

Ивано-Франковск – +30...+32

Тернополь – +30...+32

Черновцы – +31...+33

Хмельницкий – +30...+32

Луцк – +30...+32

Ровно – +29...+31

Житомир – +29...+31

Винница – +29...+31

Одесса – +29...+31

Николаев – +29...+31

Херсон – +29...+31

Симферополь – +27...+29

Кропивницкий – +28...+30

Черкассы – +27...+29

Чернигов – +28...+30

Сумы – +27...+29

Полтава – +25...+27

Днепр – +27...+29

Запорожье – +27...+29

Донецк – +23...+25

Луганск – +22...+24

Харьков – +23...+25

Киев – +28...+30



Погода 23 июля / Карта Укргидрометцентра