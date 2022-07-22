Найбільш спекотно буде у західних областях. Зокрема, у Львові – +31...+33, а в Ужгороді – +34...+36.

До речі Літо буде дедалі спекотнішим ще щонайменше 40 років: невтішний прогноз від ООН

Субота буде спекотною

У Центрі та на Півночі – прогнозують на кілька градусів менше. Наприклад, у Кіровоградській області – +28...+30, Сумській – +27...+29. У Києві стовпчики термометра теж досягатимуть +30. Таку ж ситуацію прогнозують і на Півдні.

Синоптикиня Наталка Діденко зазначає, що вихідні в Україні загалом будуть гарячими. Однак вона анонсувала, що в неділю спека трохи осяде в західних областях.

На Сході – дощі

У східних регіонах – свіжіше. На Харківщині, Луганщині та Донеччині можливі дощі. Там обіцяють +23...+25.

За словами Діденко, періодичні дощі вихідними будуть то на Сході, то на Заході.

Прогноз погоди в містах України на 23 липня

Ужгород – +34...+36

Львів – +31...+33

Івано-Франківськ – +30...+32

Тернопіль – +30...+32

Чернівці – +31...+33

Хмельницький – +30...+32

Луцьк – +30...+32

Рівне – +29...+31

Житомир – +29...+31

Вінниця – +29...+31

Одеса – +29...+31

Миколаїв – +29...+31

Херсон – +29...+31

Сімферополь – +27...+29

Кропивницький – +28...+30

Черкаси – +27...+29

Чернігів – +28...+30

Суми – +27...+29

Полтава – +25...+27

Дніпро – +27...+29

Запоріжжя – +27...+29

Донецьк – +23...+25

Луганськ – +22...+24

Харків – +23...+25

Київ – +28...+30



Погода 23 липня / Карта Укргідрометцентру