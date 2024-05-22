Тепло и небольшие грозы: какой будет погода в Украине 23 мая

Погода в четверг 23 мая будет довольно теплой, почти как летом. Однако в некоторых регионах все же могут пройти дожди и даже грозы.

23 мая в Украине на небе будет переменная облачность. Ветер будет преимущественно восточный, 5 – 10 метров в секунду. В некоторых областях столбики термометров поднимутся вплоть до 29 градусов тепла.

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Прогноз погоды на 23 мая

На Закарпатье, Прикарпатье, днем местами и в северных, Полтавской и Харьковской областях кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории осадков не прогнозируется.

Температура ночью составит в среднем 11 – 16 градусов тепла, днем 23 – 28 градусов. На Закарпатье и в Карпатах будет 18 – 23 градуса тепла.

В общем столбики термометров днем будут показывать такую температуру:

Киев – +24...+26,

Ужгород – +20...+22,

Львов – +24...+26,

Ивано-Франковск – +24...+26,

Тернополь – +24...+26,

Черновцы – +24...+26,

Хмельницкий – +24...+26,

Луцк – +24...+26,

Ровно – +25...+27,

Житомир – +25...+27,

Винница – +26...+28,

Одесса – +21...+23,

Николаев – +27...+29,

Херсон – +26...+28,

Симферополь – +24...+26,

Кропивницкий – +27...+29,

Черкассы – +26...+28,

Чернигов – +24...+26,

Сумы – +24...+26,

Полтава – +26...+28,

Днепр – +27...+29,

Запорожье – +27...+29,

Донецк – +27...+29,

Луганск – +26...+28,

Харьков – +26...+28.



Прогноз на 23 мая / Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 23 мая по Киевской области

23 мая в Украине, кроме Крыма, Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

На Киевщине будет переменная облачность. Ночь пройдет без осадков, однако днем местами возможен кратковременный дождь, также может возникнуть гроза.



Температура В Киеве ночью составит 13 – 15 градусов, днем будет около 26 – 28 градусов. Зато по области будет 11 – 16 градусов тепла ночью и 23 – 28 градусов днем.