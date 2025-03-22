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24 Канал Новости Украины Дождь и сильные порывы ветра: прогноз погоды на 23 марта
22 марта, 15:24
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Дождь и сильные порывы ветра: прогноз погоды на 23 марта

Надежда Батюк
Основні тези
  • 23 марта в Украине прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами дожди и сильные порывы ветра, особенно в западных областях, где объявлен желтый уровень опасности.
  • Температура будет колебаться: ночью от -1 до +6 градусов, днем от +9 до +14 градусов, в Карпатах немного прохладнее.
  • Прогноз температуры воздуха для областных центров варьируется от +8 до +14 градусов, с самыми высокими значениями в южных регионах.

Погода в Украине в воскресенье, 23 марта, будет облачной с прояснениями. В некоторых регионах в течение суток синоптики прогнозируют дожди.

Кроме этого, возможны сильные порывы ветра. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине

Ночью на Закарпатье и Прикарпатье, а днем и в западных, Житомирской и Винницкой областях возможны дожди. На остальной территории Украины воскресенье пройдет без осадков.

В течение дня будет юго-восточный ветер со скоростью 7 – 12 метров в секунду. В то же время днем в Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой, Житомирской, Винницкой и Киевской областях возможны порывы ветра со скоростью до 15 – 20 метров в секунду. Там объявили первый (желтый) уровень опасности.

Температура воздуха ночью будет колебаться от -1 градуса мороза до +4 градусов тепла, на Закарпатье и Прикарпатье – от +1 до +6 градусов тепла. Тогда как днем столбики термометра будут показывать от +9 до +14 градусов тепла, в Карпатах – от +5 до +10 градусов тепла.

Какой будет погода в областных центрах

  • Киев +11...+13;
  • Ужгород +12...+14;
  • Львов +10...+12;
  • Ивано-Франковск +10...+12;
  • Тернополь +10...+12;
  • Черновцы +11...+13;
  • Хмельницкий +9...+11;
  • Луцк +8...+10;
  • Ровно +8...+10;
  • Житомир +11...+13;
  • Винница +10...+12;
  • Одесса +10...+12;
  • Николаев +11...+13;
  • Херсон +12...+14;
  • Симферополь +11...+13;
  • Кропивницкий +12...+14;
  • Черкассы +12...+14;
  • Чернигов +11...+13;
  • Сумы +11...+13;
  • Полтава +12...+14;
  • Днепр +11...+13;
  • Запорожье +11...+13;
  • Донецк +11...+13;
  • Луганск +11...+13;
  • Харьков +11...+13.

Прогноз погоды в Украине на 23 марта / Скриншот карты Укргидрометцентра

Добавим, что в ближайшие дни синоптики прогнозируют дожди в некоторых регионах Украины. Кое-где также ожидается мокрый снег.