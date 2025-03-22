Дождь и сильные порывы ветра: прогноз погоды на 23 марта

Погода в Украине в воскресенье, 23 марта, будет облачной с прояснениями. В некоторых регионах в течение суток синоптики прогнозируют дожди.

Кроме этого, возможны сильные порывы ветра. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине

Ночью на Закарпатье и Прикарпатье, а днем и в западных, Житомирской и Винницкой областях возможны дожди. На остальной территории Украины воскресенье пройдет без осадков.

В течение дня будет юго-восточный ветер со скоростью 7 – 12 метров в секунду. В то же время днем в Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой, Житомирской, Винницкой и Киевской областях возможны порывы ветра со скоростью до 15 – 20 метров в секунду. Там объявили первый (желтый) уровень опасности.

Температура воздуха ночью будет колебаться от -1 градуса мороза до +4 градусов тепла, на Закарпатье и Прикарпатье – от +1 до +6 градусов тепла. Тогда как днем столбики термометра будут показывать от +9 до +14 градусов тепла, в Карпатах – от +5 до +10 градусов тепла.

Какой будет погода в областных центрах

Киев +11...+13;

Ужгород +12...+14;

Львов +10...+12;

Ивано-Франковск +10...+12;

Тернополь +10...+12;

Черновцы +11...+13;

Хмельницкий +9...+11;

Луцк +8...+10;

Ровно +8...+10;

Житомир +11...+13;

Винница +10...+12;

Одесса +10...+12;

Николаев +11...+13;

Херсон +12...+14;

Симферополь +11...+13;

Кропивницкий +12...+14;

Черкассы +12...+14;

Чернигов +11...+13;

Сумы +11...+13;

Полтава +12...+14;

Днепр +11...+13;

Запорожье +11...+13;

Донецк +11...+13;

Луганск +11...+13;

Харьков +11...+13.

Прогноз погоды в Украине на 23 марта / Скриншот карты Укргидрометцентра

Добавим, что в ближайшие дни синоптики прогнозируют дожди в некоторых регионах Украины. Кое-где также ожидается мокрый снег.