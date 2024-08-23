Без дождей на День Независимости: прогноз погоды в Украине на 24 августа
Источник:Укргидрометцентр
В субботу, 24 августа, погода в Украине будет облачной, однако преимущественно без осадков. На улице будет несколько жарко, но температура не будет донимать слишком сильно.
Жителям только двух областей стоит иметь с собой зонтик на День Независимости. Каких именно регионов это касается, рассказывает 24 Канал.
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Погода по Украине
Синоптики прогнозируют, что 24 августа по Украине будет небольшая облачность. Осадков преимущественно не будет, только в Донецкой и Запорожской областях днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северный, 3 – 8 метров в секунду.
Температура в западных, северных, большинстве центральных областей ночью снизится до +11...+16, а днем будет достигать +26...+31; на остальной территории ночью ожидается +17...+22, днем воздух прогреется до +29...+34.
Погода в областных центрах
- Киев +26...+28
- Ужгород +28...+30
- Львов +28...+30
- Ивано-Франковск +27...+29
- Тернополь +28...+30
- Черновцы +28...+30
- Хмельницкий +27...+29
- Луцк +27...+29
- Ровно +27...+29
- Житомир +27...+29
- Винница +27...+29
- Одесса +29...+31
- Николаев +31...+33
- Херсон +31...+33
- Симферополь +31...+33
- Кропивницкий +29...+31
- Черкассы +27...+29
- Чернигов +25...+27
- Сумы +27...+29
- Полтава +30...+32
- Днепр +31...+33
- Запорожье +31...+33
- Донецк +32...+34
- Луганск +31...+33
- Харьков +31...+33
Погода в Украине на 24 августа / Карта "Укргидрометцентра"