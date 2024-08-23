Без дождей на День Независимости: прогноз погоды в Украине на 24 августа

В субботу, 24 августа, погода в Украине будет облачной, однако преимущественно без осадков. На улице будет несколько жарко, но температура не будет донимать слишком сильно.

Жителям только двух областей стоит иметь с собой зонтик на День Независимости. Каких именно регионов это касается, рассказывает 24 Канал.

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Погода по Украине

Синоптики прогнозируют, что 24 августа по Украине будет небольшая облачность. Осадков преимущественно не будет, только в Донецкой и Запорожской областях днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северный, 3 – 8 метров в секунду.

Температура в западных, северных, большинстве центральных областей ночью снизится до +11...+16, а днем будет достигать +26...+31; на остальной территории ночью ожидается +17...+22, днем воздух прогреется до +29...+34.

Погода в областных центрах

Киев +26...+28

Ужгород +28...+30

Львов +28...+30

Ивано-Франковск +27...+29

Тернополь +28...+30

Черновцы +28...+30

Хмельницкий +27...+29

Луцк +27...+29

Ровно +27...+29

Житомир +27...+29

Винница +27...+29

Одесса +29...+31

Николаев +31...+33

Херсон +31...+33

Симферополь +31...+33

Кропивницкий +29...+31

Черкассы +27...+29

Чернигов +25...+27

Сумы +27...+29

Полтава +30...+32

Днепр +31...+33

Запорожье +31...+33

Донецк +32...+34

Луганск +31...+33

Харьков +31...+33

Погода в Украине на 24 августа / Карта "Укргидрометцентра"