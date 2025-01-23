На большинстве территории Украины осадки, а на юге до +11: прогноз погоды 24 января
Синоптики в пятницу, 24 января, прогнозируют облачную погоду. Также по Украине пройдет мокрый снег и дождь.
Температура в некоторых регионах достигнет 11 градусов тепла. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода 24 января
Небольшой мокрый снег и дождь прогнозируют ночью на Левобережье и в западных областях и днем почти по всей территории Украины.
В южных, большинстве центральных областей и на Прикарпатье ночью и утром местами туман,
– добавляют синоптики.
Ветер южный, юго-восточный, а в западных областях с переходом на западный, 3 – 8 метров в секунду.
Ночью столбики термометров будут показывать от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза.
В Крыму будет 1 – 6 градусов тепла, днем 0 – 5. А на остальной территории юга будет еще теплее – 6 – 11.
Погода на 24 января / Фото Укргидрометцентра
Какой будет погода в областных центрах
- Киев +2...+4,
- Ужгород +3...+5,
- Львов +2...+4,
- Ивано-Франковск +3...+5,
- Тернополь +2...+4,
- Черновцы +3...+5,
- Хмельницкий +2...+4,
- Луцк +2...+4,
- Ровно +2...+4,
- Житомир +1...+3,
- Винница +2...+4,
- Одесса +6...+8,
- Николаев +7...+9,
- Херсон +8...+10,
- Симферополь +9...+11,
- Кропивницкий +4...+6,
- Черкассы +3...+5,
- Чернигов +2...+4,,
- Сумы +1...+3,
- Полтава +2...+4,
- Днепр +4...+6,
- Запорожье +5...+7,
- Донецк +3...+5,
- Луганск 0...+2,
- Харьков +1...+3.