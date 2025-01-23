На большинстве территории Украины осадки, а на юге до +11: прогноз погоды 24 января

Синоптики в пятницу, 24 января, прогнозируют облачную погоду. Также по Украине пройдет мокрый снег и дождь.

Температура в некоторых регионах достигнет 11 градусов тепла. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода 24 января

Небольшой мокрый снег и дождь прогнозируют ночью на Левобережье и в западных областях и днем почти по всей территории Украины.

В южных, большинстве центральных областей и на Прикарпатье ночью и утром местами туман,

– добавляют синоптики.

Ветер южный, юго-восточный, а в западных областях с переходом на западный, 3 – 8 метров в секунду.

Ночью столбики термометров будут показывать от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза.

В Крыму будет 1 – 6 градусов тепла, днем 0 – 5. А на остальной территории юга будет еще теплее – 6 – 11.

Погода на 24 января / Фото Укргидрометцентра

Какой будет погода в областных центрах