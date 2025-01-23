УКР РУС
23 января 2025, 16:30
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На большинстве территории Украины осадки, а на юге до +11: прогноз погоды 24 января

София Рожик

Синоптики в пятницу, 24 января, прогнозируют облачную погоду. Также по Украине пройдет мокрый снег и дождь.

Температура в некоторых регионах достигнет 11 градусов тепла. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода 24 января

Небольшой мокрый снег и дождь прогнозируют ночью на Левобережье и в западных областях и днем почти по всей территории Украины.

В южных, большинстве центральных областей и на Прикарпатье ночью и утром местами туман,
– добавляют синоптики.

Ветер южный, юго-восточный, а в западных областях с переходом на западный, 3 – 8 метров в секунду.

Ночью столбики термометров будут показывать от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза.

В Крыму будет 1 – 6 градусов тепла, днем 0 – 5. А на остальной территории юга будет еще теплее – 6 – 11.

Погода на 24 января / Фото Укргидрометцентра

Какой будет погода в областных центрах

  • Киев +2...+4,
  • Ужгород +3...+5,
  • Львов +2...+4,
  • Ивано-Франковск +3...+5,
  • Тернополь +2...+4,
  • Черновцы +3...+5,
  • Хмельницкий +2...+4,
  • Луцк +2...+4,
  • Ровно +2...+4,
  • Житомир +1...+3,
  • Винница +2...+4,
  • Одесса +6...+8,
  • Николаев +7...+9,
  • Херсон +8...+10,
  • Симферополь +9...+11,
  • Кропивницкий +4...+6,
  • Черкассы +3...+5,
  • Чернигов +2...+4,,
  • Сумы +1...+3,
  • Полтава +2...+4,
  • Днепр +4...+6,
  • Запорожье +5...+7,
  • Донецк +3...+5,
  • Луганск 0...+2,
  • Харьков +1...+3.