Температура у деяких регіонах сягне 11 градусів тепла. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде погода 24 січня
Невеликий мокрий сніг та дощ прогнозують вночі на Лівобережжі та у західних областях та вдень майже по усій території України.
У південних, більшості центральних областей та на Прикарпатті вночі та вранці місцями туман,
– додають синоптики.
Вітер південний, південно-східний, а у західних областях з переходом на західний, 3 – 8 метрів за секунду.
Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу.
У Криму буде 1 – 6 градусів тепла, вдень 0 – 5. А на решті території півдня буде ще тепліше – 6 – 11.
Погода на 24 січня / Фото Укргідрометцентру
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ +2...+4,
- Ужгород +3...+5,
- Львів +2...+4,
- Івано-Франківськ +3...+5,
- Тернопіль +2...+4,
- Чернівці +3...+5,
- Хмельницький +2...+4,
- Луцьк +2...+4,
- Рівне +2...+4,
- Житомир +1...+3,
- Вінниця +2...+4,
- Одеса +6...+8,
- Миколаїв +7...+9,
- Херсон +8...+10,
- Сімферополь +9...+11,
- Кропивницький +4...+6,
- Черкаси +3...+5,
- Чернігів +2...+4,,
- Суми +1...+3,
- Полтава +2...+4,
- Дніпро +4...+6,
- Запоріжжя +5...+7,
- Донецьк +3...+5,
- Луганськ 0...+2,
- Харків +1...+3.