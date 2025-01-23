Температура у деяких регіонах сягне 11 градусів тепла. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода 24 січня

Невеликий мокрий сніг та дощ прогнозують вночі на Лівобережжі та у західних областях та вдень майже по усій території України.

У південних, більшості центральних областей та на Прикарпатті вночі та вранці місцями туман,

– додають синоптики.

Вітер південний, південно-східний, а у західних областях з переходом на західний, 3 – 8 метрів за секунду.

Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу.

У Криму буде 1 – 6 градусів тепла, вдень 0 – 5. А на решті території півдня буде ще тепліше – 6 – 11.

Погода на 24 січня / Фото Укргідрометцентру

Якою буде погода в обласних центрах