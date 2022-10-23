Утренние туманы на Западе, ночные дожди на Востоке: прогноз погоды на 24 октября

Погода в Украине в понедельник, 24 октября, не будет удивлять. В большинстве регионов день будет сухим и солнечным и без осадков.

Температура воздуха днем в основном будет колебаться в пределах +11...+19 градусов. Синоптики не прогнозируют существенных осадков.

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Погода в регионах

Теплее всего днем 24 октября будет на Западе и на Юге – воздух прогреется до +16...+19 градусов. В западных областях утром возможен туман, поэтому следует быть осторожными, особенно водителям.

Прохладнее всего будет на Сумщине и Харьковщине – днем температура воздуха поднимется до +11 градусов. Кроме того, ночью в восточных областях возможен дождь.

В Киеве день пройдет без существенных осадков, но будет облачно. Температура воздуха составит от +10 до +14 градусов.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Синоптик Наталья Диденко отметила, что 24 октября будет влажным, но без дождя. В то же время, температура воздуха будет достаточно комфортной, особенно с учетом того, что на улице уже почти конец октября.

24 октября в Украине будет хоть и сыро, но без существенных осадков. Лишь сегодня ночью пройдут дожди в восточных областях. Но уже завтра днем – везде без особых осадков,

– отметила Диденко. В то же время синоптик отметила, что уже со следующего дня в Украину вернутся дожди. Правда, сильного похолодания пока ждать не стоит.

Прогноз погоды в городах

Ужгород – +11...+17

Львов – +10...+18

Ивано-Франковск – +7...+19

Тернополь – +8...+16

Черновцы – +6...+18

Хмельницкий – +8...+16

Луцк – +8...+15

Ровно – +9...+16

Житомир – +9...+15

Винница – +8...+16

Одесса – +9...+18

Николаев – +11...+18

Херсон – +10...+18

Симферополь – +8...+13

Кропивницкий – +9...+16

Черкассы – +10...+14;

Чернигов – +8...+13

Сумы – +7...+11

Полтава – +9...+14

Днепр – +9...+13

Запорожье – +9...+14

Донецк – +7...+12

Луганск – +8...+12

Харьков – +7...+11

Киев – +10...+14