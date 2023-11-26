В Украине предупредили об опасных погодных условиях: власти запустили круглосуточный Штаб

В Украине ожидается существенное ухудшение погоды. Поэтому в нашей стране начинает круглосуточную работу Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах.

В Украине начал круглосуточную работу Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах государственного значения. Он создан для того, чтобы оперативно реагировать на ситуацию и не допустить проблем на автодорогах

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В Украине ожидают сложные погодные условия: водителей призывают быть осторожными

Власти советуют водителям не выезжать без крайней необходимости на дальние расстояния, а при планировании маршрутов учитывать сложность погодных условий.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации на дороге украинцы могут звонить по телефону на круглосуточную горячую линию: +38 067 400 60 80.

Из-за активного циклона в Украине, кроме западных и восточных областей, сегодня-завтра ожидаются сложные погодные условия ІІ (оранжевого) уровня опасности,

– говорится в сообщении.

В настоящее время на сети государственных дорог уже работают 368 единиц техники и 441 работник.

Всего, в случае необходимости, подрядные организации имеют для необходимых работ не менее 7519 единиц техники и могут привлечь еще 222 дополнительные единицы.

Какую погоду прогнозируют в регионах

В Киевской, Черниговской, Черкасской, Одесской областях ожидают сильные снегопады, а в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях сильные мокрый снег и дождь, местами может быть гололед. Также в этих регионах прогнозируют 20 – 30 сантиметров снега, а местами даже 40 – 50 сантиметров. Кроме этого, синоптики прогнозируют метели, снежные заносы, на дорогах гололедица.

В Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях и Крыму пройдут дожди.

В северных, центральных, южных областях и Крыму ветер усилится до 17 – 22 метров в секунду, местами до 25 метров в секунду. В Одесской и Николаевской областях до 25 – 30 метров в секунду. Между тем, в западных и восточных областях порывы ветра будут 15 – 20 метров в секунду.

В Одесской области из-за снега и гололеда 26 ноября даже временно перекрыли движение для большегрузных транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения М-15 Одесса – Рени (на Бухарест) и М-28 Одесса – Южное – /М-14/ (Объезд г. Одессы).

В Киеве же ухудшения погоды ожидают с ближайших часов до 27 ноября, может выпасть до 30 сантиметров снега.