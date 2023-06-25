Снова дожди, грозы и порывистый ветер: прогноз погоды на 26 июня

Погода в Украине в понедельник, 26 июня, снова принесет осадки почти в каждый регион. В большей части страны дожди будут значительными, и только на Западе – кратковременные.

Ненастье принесет и порывистый ветер. Он будет преимущественно северо-западный до 7 – 12 метров в секунду, однако во время ливней и грозы порывы будут достигать 15 – 20 метров в секунду.

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Где в Украине ожидаются ливни

Синоптики прогнозируют кратковременные дожди ночью, а вот настоящие ливни днем накроют почти каждый уголок Украины, кроме Запада – там ожидаются кратковременные дожди. Несмотря на обильные осадки, температура воздуха все же будет теплой – столбики термометров местами достигнут отметки до +28 градусов.

На Западе днем ожидаются кратковременные дожди, только в Закарпатье будет сухо. Вместе с тем температура будет комфортной - +23...+26 днем, и +12...4 - ночью.

Прохладнее будет на Севера страны. Кроме дождей, в этой части Украины также стоит ожидать грозы. Кроме того, в северных областях значительно похолодает, особенно в Сумской и Черниговской областях, где днем столбики термометров не поднимутся выше +19 градусов. Теплее будет в Киеве, где температура воздуха прогреется до +21...+23 градуса.

На Востоке, Юге и Центре будут сильные дожди с грозами, однако – тепло. В общей сложности дневная температура будет составлять +23...+25 градусов, несколько теплее будет в южных областях, где столбики термометров поднимутся до +28 градусов. Во время дождей с грозами в этой части Украины возможен порывистый ветер, его порывы будут достигать 15-20 метров в секунду, поэтому следует быть осмотрительными.

Прогноз погоды в областных центрах

Киев – +21...+23;

Ужгород – +24...+26;

Львов – +23...+25;

Ивано-Франковск – +23...+25;

Тернополь – +23...+25;

Черновцы – +23...+25;

Хмельницкий – +23...+25;

Луцк – +23...+25;

Ровно – +23...+25;

Житомир – +22...24;

Винница – +23...+25;

Одесса – +26...+28;

Николаев – +26...+28

Херсон – +26...+28

Симферополь – +25...+27;

Кропивницкий – +23…+25;

Черкассы – +23…+25;

Чернигов – +17...+19;

Суммы – +17...+19;

Полтава – +21...+23;

Днепр – +23...+25;

Запорожье – +25...+27;

Донецк – +22...+24;

Луганск – +20...+22;

Харьков – +21...+23.



Прогноз погоды на 26 июня / Карта Укргидрометцентра