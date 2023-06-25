Снова дожди, грозы и порывистый ветер: прогноз погоды на 26 июня

25 июня 2023, 14:49
Читати новину українською

Источник:

Укргидрометцентр

Погода в Украине в понедельник, 26 июня, снова принесет осадки почти в каждый регион. В большей части страны дожди будут значительными, и только на Западе – кратковременные.

Ненастье принесет и порывистый ветер. Он будет преимущественно северо-западный до 7 – 12 метров в секунду, однако во время ливней и грозы порывы будут достигать 15 – 20 метров в секунду.

К теме Дожди будут идти и на следующей неделе: сколько еще будет лить

Где в Украине ожидаются ливни

Синоптики прогнозируют кратковременные дожди ночью, а вот настоящие ливни днем накроют почти каждый уголок Украины, кроме Запада – там ожидаются кратковременные дожди. Несмотря на обильные осадки, температура воздуха все же будет теплой – столбики термометров местами достигнут отметки до +28 градусов.

На Западе днем ожидаются кратковременные дожди, только в Закарпатье будет сухо. Вместе с тем температура будет комфортной - +23...+26 днем, и +12...4 - ночью.

Прохладнее будет на Севера страны. Кроме дождей, в этой части Украины также стоит ожидать грозы. Кроме того, в северных областях значительно похолодает, особенно в Сумской и Черниговской областях, где днем столбики термометров не поднимутся выше +19 градусов. Теплее будет в Киеве, где температура воздуха прогреется до +21...+23 градуса.

На Востоке, Юге и Центре будут сильные дожди с грозами, однако – тепло. В общей сложности дневная температура будет составлять +23...+25 градусов, несколько теплее будет в южных областях, где столбики термометров поднимутся до +28 градусов. Во время дождей с грозами в этой части Украины возможен порывистый ветер, его порывы будут достигать 15-20 метров в секунду, поэтому следует быть осмотрительными.

Прогноз погоды в областных центрах

  • Киев – +21...+23;
  • Ужгород – +24...+26;
  • Львов – +23...+25;
  • Ивано-Франковск – +23...+25;
  • Тернополь – +23...+25;
  • Черновцы – +23...+25;
  • Хмельницкий – +23...+25;
  • Луцк – +23...+25;
  • Ровно – +23...+25;
  • Житомир – +22...24;
  • Винница – +23...+25;
  • Одесса – +26...+28;
  • Николаев – +26...+28
  • Херсон – +26...+28
  • Симферополь – +25...+27;
  • Кропивницкий – +23…+25;
  • Черкассы – +23…+25;
  • Чернигов – +17...+19;
  • Суммы – +17...+19;
  • Полтава – +21...+23;
  • Днепр – +23...+25;
  • Запорожье – +25...+27;
  • Донецк – +22...+24;
  • Луганск – +20...+22;
  • Харьков – +21...+23.


Прогноз погоды на 26 июня / Карта Укргидрометцентра

Автор: Анжеліка Байбак