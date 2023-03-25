Дожди и периодические грозы: какой будет погода в Украине 26 марта
25 марта 2023, 15:05Читати новину українською
Источник:Укргидрометцентр
Воскресенье будет в Украине достаточно теплым. Однако вместе с тем в большинстве областях без зонта из дома лучше не выходить.
26 марта ветер в Украине будет порывистый, юго-западный – 5 – 12 метров в секунду. А в Карпатах с голов вообще может срывать шляпки – местами там ожидаются порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.
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Какая будет погода в воскресенье
На большей части территории страны пройдут дожди, иногда с грозами. Наибольшие осадки ожидаются на Западе и на Севере. В Карпатах выпадет дождь с переходом в снег.
Температура ночью по Украине в среднем составит 4 – 10 градусов тепла, днем 13 – 18 градусов.
Погода в крупнейших городах Украины
- Киев – +11...+13
- Ужгород – +11...+13
- Львов – +10...+12
- Ивано-Франковск – +10...+12
- Тернополь – +10...+12
- Черновцы – +11...+13
- Хмельницкий – +11...+13
- Луцк – +10...+12
- Ровно – +10...+12
- Житомир – +10...+12
- Винница – +13...+15
- Одесса – +12...+14
- Николаев – +12...+14
- Херсон – +11...+13
- Симферополь – +13...+15
- Кропивницкий – +12...+14
- Черкассы – +13...+15
- Чернигов – +12...+14
- Сумы – +10...+12
- Полтава – +11...+13
- Днепр – +12...+14
- Запорожье – +13...+15
- Донецк – +15...+17
- Луганск – +16...+18
- Харьков – +15...+17