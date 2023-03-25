Дожди и периодические грозы: какой будет погода в Украине 26 марта

Воскресенье будет в Украине достаточно теплым. Однако вместе с тем в большинстве областях без зонта из дома лучше не выходить.

26 марта ветер в Украине будет порывистый, юго-западный – 5 – 12 метров в секунду. А в Карпатах с голов вообще может срывать шляпки – местами там ожидаются порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.

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Какая будет погода в воскресенье

На большей части территории страны пройдут дожди, иногда с грозами. Наибольшие осадки ожидаются на Западе и на Севере. В Карпатах выпадет дождь с переходом в снег.

Температура ночью по Украине в среднем составит 4 – 10 градусов тепла, днем 13 – 18 градусов.

Погода в крупнейших городах Украины