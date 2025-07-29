Сильные дожди, грозы, град, шквалы: на какие области снова надвигается непогода

Сильные дожди, грозы, град, шквалы накроют Украину. Непогода надвигается на большинство областей.

Ухудшение погодных условий прогнозируют до конца дня 28 июля, а также 29 июля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на областные гидрометцентры.

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Где будут дожди до конца дня 28 июля?

Гидрометцентр предупредил об опасных метеорологических явлениях в Киеве и области.