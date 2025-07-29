Сильные дожди, грозы, град, шквалы: на какие области снова надвигается непогода
- Сильные дожди, грозы, град и шквалы ожидаются в Украине на 28 и 29 июля.
- Опасные метеорологические явления прогнозируют во многих областях.
Сильные дожди, грозы, град, шквалы накроют Украину. Непогода надвигается на большинство областей.
Ухудшение погодных условий прогнозируют до конца дня 28 июля, а также 29 июля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на областные гидрометцентры.
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Где будут дожди до конца дня 28 июля?
Гидрометцентр предупредил об опасных метеорологических явлениях в Киеве и области.
До конца дня 28 июля значительный дождь, гроза, по области в отдельных районах град и шквалы 15 – 20 метров в секунду. I уровень опасности, желтый,
– написали синоптики.
Отмечается, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.
В понедельник грозы, шквалы 15 – 20 метров в секунду и град диаметром 6 – 19 миллиметров прогнозируют также и на Львовской области.
Кратковременный дождь и возможные грозы также в этот день прогнозируют на Черниговской области. Ветер – 7 – 12 метров в секунду.
тем временем до конца 28 июля сильный ветер также будет бушевать на Херсонской области. Его порывы будут достигать 15 – 20 метров в секунду.
Где будет бушевать непогода 29 июля?
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях 29 июля объявлено по Ровенской области.
В течение вторника там ожидаются грозы, местами шквалы 15 – 20 метров в секунду, днем – значительный дождь и местами град.
Объявлен 1 уровень опасности, желтый.
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В этот день умеренный дождь и местами грозы будут на Прикарпатье. Ветер – 7 – 12 метров в секунду.
Погодные условия на Житомирской области будут такие же, но, кроме того, прогнозируют град по области и местами порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях также дали и по Винницкой, Одесской и Кировоградской областих. Там ожидается значительный дождь (15 – 49 миллиметров), гроза, порывы ветра 15 – 20 метров в секунду, днем местами град (6 – 19 миллиметров).
Такая же ситуация 29 июля будет и на Черкасской области, но там шквалы прогнозируют до 22 метров в секунду.