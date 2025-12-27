В одной из западных областей объявили штормовое предупреждение: прогнозируют сильные метели
- 28 декабря во Львовской области объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра и метели.
- Ожидаются порывы ветра до 28 м/с, значительный снег и гололедица, что может осложнить движение транспорта и работу коммунальных служб.
В воскресенье, 28 декабря, во Львовской области объявили штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют в регионе сильный ветер и метели.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
Какой будет погода на Львовщине?
По данным Львовского регионального гидрометцентра, 28 декабря во Львовской области прогнозируются порывы северо-западного ветра со скоростью 17 – 22 метра в секунду.
Утром и днем ветер может усилиться до 25 – 28 метров в секунду. Синоптики также прогнозируют сильные метели, местами значительный снег, а на дорогах возможна гололедица.
Погода в самом Львове, по прогнозам, в этот день будет аналогичной.
II уровень опасности, оранжевый,
– говорится в сообщении.
Стоит отметить, что погодные условия на Львовщине могут привести к нарушениям движения автотранспорта на отдельных участках дорог и улиц, работы служб электроснабжения, коммунального хозяйства и связи.
Прогнозы синоптиков: последние новости
Ранее синоптики сообщали, что погода в Украине в период с 27 по 29 декабря будет неустойчивой и холодной, поскольку из-за поступления воздушных масс с севера Скандинавии местами будут накрывать атмосферные фронты.
В течение января 2026 года средняя месячная температура составит от 1 до 7 градусов мороза, что, как отмечает Укргидрометцентр, на 1,5 градуса ниже климатической нормы.
Месячное количество осадков ожидается в пределах от 28 до 79 миллиметров, что составляет 80–100% от нормы.