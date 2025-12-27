Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Якою буде погода на Львівщині?

За даними Львівського регіонального гідрометцентру, 28 грудня у Львівській області прогнозуються пориви північно-західного вітру зі швидкістю 17 – 22 метри за секунду.

Вранці та вдень вітер може посилитися до 25 – 28 метрів за секунду. Синоптики також прогнозують сильні хуртовини, місцями значний сніг, а на дорогах можлива ожеледиця.

Погода у самому Львові, за прогнозами, в цей день буде аналогічною.

ІІ рівень небезпечності, помаранчевий,

– йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що погодні умови на Львівщині можуть призвести до порушень руху автотранспорту на окремих ділянках доріг і вулиць, роботи служб електропостачання, комунального господарства та зв'язку.

