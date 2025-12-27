Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Какой будет погода на Львовщине?

По данным Львовского регионального гидрометцентра, 28 декабря во Львовской области прогнозируются порывы северо-западного ветра со скоростью 17 – 22 метра в секунду.

Утром и днем ветер может усилиться до 25 – 28 метров в секунду. Синоптики также прогнозируют сильные метели, местами значительный снег, а на дорогах возможна гололедица.

Погода в самом Львове, по прогнозам, в этот день будет аналогичной.

II уровень опасности, оранжевый,

– говорится в сообщении.

Стоит отметить, что погодные условия на Львовщине могут привести к нарушениям движения автотранспорта на отдельных участках дорог и улиц, работы служб электроснабжения, коммунального хозяйства и связи.

