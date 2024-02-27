Ждать ли осадков в среду: какой будет погода в Украине 28 февраля

27 февраля 2024, 15:25
Читати новину українською

Источник:

Укргидрометцентр

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в среду 28 февраля. В западных регионах и в Одесской области она снова напомнит украинцам о весне.

По прогнозу синоптиков, ветер в стране будет юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Смотрите также Тепло как в середине марта: синоптик удивил прогнозом на неделю

Прогноз погоды в Украине 28 февраля

Синоптики заверили, что осадков в среду не будет. Максимум – небольшая облачность.

Температура в восточных областях ночью опустится до 1 – 6° градусов мороза, а днем там будет 2 – 7 градусов тепла.

В западных и Одесской областях будет теплее – ночью от 4 градусов тепла до 1 градуса мороза, а днем зато ожидается 12 – 17 градусов тепла.

На остальной территории ночью от 1 градуса тепла до 4 градусов мороза, днем 5 – 10 градусов тепла.

В общем столбики термометров в областных центрах будут показывать такую температуру:

  • Киев – +7...+9
  • Ужгород – +14...+16
  • Львов – +15...+17
  • Ивано-Франковск – +13...+15
  • Тернополь – +12...+14
  • Черновцы – +14...+16
  • Хмельницкий – +10...+12
  • Луцк – +13...+15
  • Ровно – +12...+14
  • Житомир – +10...+12
  • Винница – +10...+12
  • Одесса – +5...+7
  • Николаев – +8...+10
  • Херсон – +7...+9
  • Симферополь – +8...+10
  • Кропивницкий – +8...+10
  • Черкассы – +8...+10
  • Чернигов – +6...+8
  • Сумы – +5...+7
  • Полтава – +5...+7
  • Днепр – +6...+8
  • Запорожье – +5...+7
  • Донецк – +6...+8
  • Луганск – +4...+6
  • Харьков – +4...+6

Какой будет погода в Киеве

В Киеве будет небольшая облачность, осадков в столице не предвидится. В Киеве ночью будет около 0 градусов, а днем 7 – 9 градусов тепла.

Зато температура по области ночью от 1 градусов тепла до 4 градусов мороза, днем 5 – 10 градусов тепла.

Автор: Анастасія Кушпіт