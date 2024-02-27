Ждать ли осадков в среду: какой будет погода в Украине 28 февраля
Источник:Укргидрометцентр
Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в среду 28 февраля. В западных регионах и в Одесской области она снова напомнит украинцам о весне.
По прогнозу синоптиков, ветер в стране будет юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду.
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Прогноз погоды в Украине 28 февраля
Синоптики заверили, что осадков в среду не будет. Максимум – небольшая облачность.
Температура в восточных областях ночью опустится до 1 – 6° градусов мороза, а днем там будет 2 – 7 градусов тепла.
В западных и Одесской областях будет теплее – ночью от 4 градусов тепла до 1 градуса мороза, а днем зато ожидается 12 – 17 градусов тепла.
На остальной территории ночью от 1 градуса тепла до 4 градусов мороза, днем 5 – 10 градусов тепла.
В общем столбики термометров в областных центрах будут показывать такую температуру:
- Киев – +7...+9
- Ужгород – +14...+16
- Львов – +15...+17
- Ивано-Франковск – +13...+15
- Тернополь – +12...+14
- Черновцы – +14...+16
- Хмельницкий – +10...+12
- Луцк – +13...+15
- Ровно – +12...+14
- Житомир – +10...+12
- Винница – +10...+12
- Одесса – +5...+7
- Николаев – +8...+10
- Херсон – +7...+9
- Симферополь – +8...+10
- Кропивницкий – +8...+10
- Черкассы – +8...+10
- Чернигов – +6...+8
- Сумы – +5...+7
- Полтава – +5...+7
- Днепр – +6...+8
- Запорожье – +5...+7
- Донецк – +6...+8
- Луганск – +4...+6
- Харьков – +4...+6
Какой будет погода в Киеве
В Киеве будет небольшая облачность, осадков в столице не предвидится. В Киеве ночью будет около 0 градусов, а днем 7 – 9 градусов тепла.
Зато температура по области ночью от 1 градусов тепла до 4 градусов мороза, днем 5 – 10 градусов тепла.