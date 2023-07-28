Дожди, грозы и штормовое предупреждение: какой будет погода 28 июля

В пятницу, 28 июля, в Украине ожидается дождливая погода в большинстве регионов. Без осадков будет только на Западе и Севере.

Кроме того, синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий. В части регионов объявили штормовое предупреждение.

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Прогноз погоды на 28 июля

Украину снова накроют дожди с грозами и шквальным ветром. Без осадков будет только в западных и северных регионах. В других областях – ожидаются значительные осадки.

Впрочем, дожди не принесут значительного похолодания. На Западе, где будет сухо, прогнозируется от +21 до +24 градусов тепла днем. Похожая температура будет и в северных и центральных областях – +20…+24 градуса. На Востоке страны будет немного жарче – там местами температура воздуха будет +26 градусов. Жарче всего будет на Юге – столбики термометров могут подняться до +27 градусов, а местами – и до +30.

Ветер в пятницу, 28 июля, будет северо-западным, около 7 – 12 метров в секунду.

Какая будет погода в областных центрах

Киев – +22...+24;

Ужгород – +21...+23;

Львов – +21...+23;

Ивано-Франковск – +22...+24;

Тернополь – +22...+24;

Черновцы – +22...+24;

Хмельницкий – +22...+24;

Луцк – +21...+23;

Ровно – +22...+24;

Житомир – +22...+24;

Винница – +22...+24;

Одесса – +25...+27;

Николаев – +23...+25;

Херсон – +21...+23;

Симферополь – +22...+24;

Кропивницкий – +22...+24;

Черкассы – +22…+24;

Чернигов – +22...+24;

Суммы – +20...+22;

Полтава – +19...+21;

Днепр – +19...+21;

Запорожье – +20...+22;

Донецк – +22...+24;

Луганск – +24…+26;

Харьков – +23…+25.



Прогноз погоды на 28 июля. / Карта Укргидрометцентра

В части областей объявили штормовое предупреждение

Синоптики предупреждают, что в большинстве областей, где ожидаются осадки, – I уровень опасности. Да, в Украине, кроме западных, Житомирской, Киевской

и Винницкой областей – грозы, местами шквалы 15 – 20 метров в секунду. В Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Сумской областях ожидаются дожди.

Из-за ухудшения погодных условий в этих регионах было объявлено штормовое предупреждение.



Опасные метеорологические явления 28 июля / Карта Укргидрометцентра