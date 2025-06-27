Грозы, град и шквалы: прогноз погоды на 28 июня

Погода в Украине в субботу, 28 июня, будет облачной с прояснениями. В некоторых регионах синоптики в очередной раз прогнозируют значительные дожди и грозы.

Кроме этого, ожидаются сильные порывы ветра и град. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине

По данным синоптиков, 28 июня в Украине будут кратковременные дожди. Днем в южных, восточных, большинстве центральных, Черниговской и Сумской областях возможны грозы, а на востоке и юго-востоке страны местами ожидаются значительные дожди, град и шквалы до 15 – 20 метров в секунду.

В то же время ночью в восточных, днем в западных областях погода будет без осадков. Ветер в течение дня будет северо-западным со скоростью до 7 – 12 метров в секунду. Зато днем в западных, Житомирской и Винницкой областях возможны порывы до 15 – 18 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +13 до +18 градусов тепла. Тогда как днем столбики термометров будут показывать до +19 – +24 градусов тепла, на юге и востоке страны – до +28 градусов тепла.

Какой будет погода в областных центрах

Киев +21...+23;

Ужгород +23...+25;

Львов +21...+23;

Ивано-Франковск +21...+23;

Тернополь +20...+22;

Черновцы +21...+23;

Хмельницкий +20...+22;

Луцк +21...+23;

Ровно +21...+23;

Житомир +21...+23;

Винница +22...+24;

Одесса +25...+27;

Николаев +26...+28;

Херсон +27...+29;

Симферополь +25...+27;

Кропивницкий +22...+24;

Черкассы +22...+24;

Чернигов +20...+22;

Сумы +20...+22;

Полтава +21...+23;

Днепр +23...+25;

Запорожье +27...+29;

Донецк +24...+26;

Луганск +23...+25;

Харьков +24...+26.



Прогноз погоды на 28 июня / Скриншот карты Укргидрометцентра