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24 Канал Новости Украины Грозы, град и шквалы: прогноз погоды на 28 июня
27 июня, 14:26
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Грозы, град и шквалы: прогноз погоды на 28 июня

Надежда Батюк

Погода в Украине в субботу, 28 июня, будет облачной с прояснениями. В некоторых регионах синоптики в очередной раз прогнозируют значительные дожди и грозы.

Кроме этого, ожидаются сильные порывы ветра и град. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине

По данным синоптиков, 28 июня в Украине будут кратковременные дожди. Днем в южных, восточных, большинстве центральных, Черниговской и Сумской областях возможны грозы, а на востоке и юго-востоке страны местами ожидаются значительные дожди, град и шквалы до 15 – 20 метров в секунду.

В то же время ночью в восточных, днем в западных областях погода будет без осадков. Ветер в течение дня будет северо-западным со скоростью до 7 – 12 метров в секунду. Зато днем в западных, Житомирской и Винницкой областях возможны порывы до 15 – 18 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +13 до +18 градусов тепла. Тогда как днем столбики термометров будут показывать до +19 – +24 градусов тепла, на юге и востоке страны – до +28 градусов тепла.

Какой будет погода в областных центрах

  • Киев +21...+23;
  • Ужгород +23...+25;
  • Львов +21...+23;
  • Ивано-Франковск +21...+23;
  • Тернополь +20...+22;
  • Черновцы +21...+23;
  • Хмельницкий +20...+22;
  • Луцк +21...+23;
  • Ровно +21...+23;
  • Житомир +21...+23;
  • Винница +22...+24;
  • Одесса +25...+27;
  • Николаев +26...+28;
  • Херсон +27...+29;
  • Симферополь +25...+27;
  • Кропивницкий +22...+24;
  • Черкассы +22...+24;
  • Чернигов +20...+22;
  • Сумы +20...+22;
  • Полтава +21...+23;
  • Днепр +23...+25;
  • Запорожье +27...+29;
  • Донецк +24...+26;
  • Луганск +23...+25;
  • Харьков +24...+26.


Прогноз погоды на 28 июня / Скриншот карты Укргидрометцентра