Грозы, град и шквалы: прогноз погоды на 28 июня
Погода в Украине в субботу, 28 июня, будет облачной с прояснениями. В некоторых регионах синоптики в очередной раз прогнозируют значительные дожди и грозы.
Кроме этого, ожидаются сильные порывы ветра и град. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода в Украине
По данным синоптиков, 28 июня в Украине будут кратковременные дожди. Днем в южных, восточных, большинстве центральных, Черниговской и Сумской областях возможны грозы, а на востоке и юго-востоке страны местами ожидаются значительные дожди, град и шквалы до 15 – 20 метров в секунду.
В то же время ночью в восточных, днем в западных областях погода будет без осадков. Ветер в течение дня будет северо-западным со скоростью до 7 – 12 метров в секунду. Зато днем в западных, Житомирской и Винницкой областях возможны порывы до 15 – 18 метров в секунду.
Температура воздуха ночью будет колебаться от +13 до +18 градусов тепла. Тогда как днем столбики термометров будут показывать до +19 – +24 градусов тепла, на юге и востоке страны – до +28 градусов тепла.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев +21...+23;
- Ужгород +23...+25;
- Львов +21...+23;
- Ивано-Франковск +21...+23;
- Тернополь +20...+22;
- Черновцы +21...+23;
- Хмельницкий +20...+22;
- Луцк +21...+23;
- Ровно +21...+23;
- Житомир +21...+23;
- Винница +22...+24;
- Одесса +25...+27;
- Николаев +26...+28;
- Херсон +27...+29;
- Симферополь +25...+27;
- Кропивницкий +22...+24;
- Черкассы +22...+24;
- Чернигов +20...+22;
- Сумы +20...+22;
- Полтава +21...+23;
- Днепр +23...+25;
- Запорожье +27...+29;
- Донецк +24...+26;
- Луганск +23...+25;
- Харьков +24...+26.
Прогноз погоды на 28 июня / Скриншот карты Укргидрометцентра