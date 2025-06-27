Окрім цього, очікуються сильні пориви вітру і град. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні

За даними синоптиків, 28 червня в Україні будуть короткочасні дощі. Вдень у південних, східних, більшості центральних, Чернігівській та Сумській областях можливі грози, а на сході та південному сході країни місцями очікуються значні дощі, град і шквали до 15 – 20 метрів за секунду.

Водночас вночі у східних, вдень у західних областях погода буде без опадів. Вітер впродовж дня буде північно-західним зі швидкістю до 7 – 12 метрів за секунду. Натомість вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях можливі пориви до 15 – 18 метрів за секунду.

Температура повітря вночі коливатиметься від +13 до +18 градусів тепла. Тоді як вдень стовпчики термометрів показуватимуть до +19 – +24 градусів тепла, на півдні та сході країни – до +28 градусів тепла.

Якою буде погода в обласних центрах

  • Київ +21...+23;
  • Ужгород +23...+25;
  • Львів +21...+23;
  • Івано-Франківськ +21...+23;
  • Тернопіль +20...+22;
  • Чернівці +21...+23;
  • Хмельницький +20...+22;
  • Луцьк +21...+23;
  • Рівне +21...+23;
  • Житомир +21...+23;
  • Вінниця +22...+24;
  • Одеса +25...+27;
  • Миколаїв +26...+28;
  • Херсон +27...+29;
  • Сімферополь +25...+27;
  • Кропивницький +22...+24;
  • Черкаси +22...+24;
  • Чернігів +20...+22;
  • Суми +20...+22;
  • Полтава +21...+23;
  • Дніпро +23...+25;
  • Запоріжжя +27...+29;
  • Донецьк +24...+26;
  • Луганськ +23...+25;
  • Харків +24...+26.

Прогноз погоди на 28 червня
Прогноз погоди на 28 червня / Скриншот карти Укргідрометцентру