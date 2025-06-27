Окрім цього, очікуються сильні пориви вітру і град. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Дивіться також Чи буде сильна спека: синоптикиня поділилася прогнозом погоди на початок липня
Якою буде погода в Україні
За даними синоптиків, 28 червня в Україні будуть короткочасні дощі. Вдень у південних, східних, більшості центральних, Чернігівській та Сумській областях можливі грози, а на сході та південному сході країни місцями очікуються значні дощі, град і шквали до 15 – 20 метрів за секунду.
Водночас вночі у східних, вдень у західних областях погода буде без опадів. Вітер впродовж дня буде північно-західним зі швидкістю до 7 – 12 метрів за секунду. Натомість вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях можливі пориви до 15 – 18 метрів за секунду.
Температура повітря вночі коливатиметься від +13 до +18 градусів тепла. Тоді як вдень стовпчики термометрів показуватимуть до +19 – +24 градусів тепла, на півдні та сході країни – до +28 градусів тепла.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ +21...+23;
- Ужгород +23...+25;
- Львів +21...+23;
- Івано-Франківськ +21...+23;
- Тернопіль +20...+22;
- Чернівці +21...+23;
- Хмельницький +20...+22;
- Луцьк +21...+23;
- Рівне +21...+23;
- Житомир +21...+23;
- Вінниця +22...+24;
- Одеса +25...+27;
- Миколаїв +26...+28;
- Херсон +27...+29;
- Сімферополь +25...+27;
- Кропивницький +22...+24;
- Черкаси +22...+24;
- Чернігів +20...+22;
- Суми +20...+22;
- Полтава +21...+23;
- Дніпро +23...+25;
- Запоріжжя +27...+29;
- Донецьк +24...+26;
- Луганськ +23...+25;
- Харків +24...+26.
Прогноз погоди на 28 червня / Скриншот карти Укргідрометцентру