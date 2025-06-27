Повідомляє 24 Канал з посиланням на речницю Українського гідрометеорологічного центру Наталію Птуху під час брифінгу в Медіацентрі Україна.
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Якою буде погода на початку липня
Птуха розповіла, що на початку липня погода в Україні буде спекотною, але без екстремальних показників.
Поки що про сильну спеку (сильна спека класифікується з +35 градусів та вище – 24 Канал) не попереджаємо, але будемо моніторити. Якщо десь по південних областях такі показники будуть сягати цих значень, то, звичайно, будемо попереджати,
– зазначила вона.
Синоптикиня також зазначила, що липень розпочнеться з типової для останнього десятиліття літньої погоди.
"Це 25 – 30 градусів у більшості областей. А по Півдню, по Закарпаттю та подекуди Прикарпаттю вже і вище 30 градусів", – додала Птуха.
Нагадаємо, що наприкінці червня в Україні очікується зниження температури повітря. Вже 28 червня в більшості областей стовпчики термометрів опустяться до +19 – +24 градусів.