Укр Рус
24 Канал Новости Украины Густий туман та ожеледь: в Україні підвищена небезпека через погодні умови 28 січня
27 января, 16:44
2

Густой туман и гололед: в Украине повышенная опасность из-за погодных условий 28 января

Тимур Еремьянц
Основные тезисы
  • Почти по всей Украине объявлен повышенный уровень опасности из-за тумана и гололеда 28 января.
  • Погодные условия могут осложнить работу предприятий и движение транспорта.

Почти по всей Украине объявили повышенный уровень опасности. Ожидается, что в большинстве регионов будет туман, гололед, а на дорогах гололедица.

Об осложненных погодных условиях рассказали в Украинском гидрометеорологическом центре.

Смотрите также Ледоход на Закарпатье: какие последствия принесло потепление после морозов и снегопадов

Какую погоду ждать 28 января?

По данным синоптиков, 28 января на Правобережье туман, видимость 200 – 500 метров. В большинстве центральных, северных и Харьковской областях гололед, а на дорогах страны, кроме юга и Закарпатья, гололедица.

В соответствующих регионах объявлен повышенный уровень опасности.

Синоптики предупредили об опасности / Фото Укргидрометцентра

В Украинском гидрометеорологическом центре отметили, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

В Украине остаются осложненные погодные условия: что известно?

  • Напомним, 27 января украинцев также предупреждали об опасности. На большей части Украины прогнозировали повышение температуры, с небольшим морозом только на востоке и в нескольких областях.

  • Синоптики предупредили о гололедице на дорогах во многих областях, за исключением юга, что может осложнить транспортное движение и работу предприятий.