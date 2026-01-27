Про ускладнені погодні умови розповіли в Українському гідрометеорологічному центрі.

Яку погоду чекати 28 січня?

За даними синоптиків, 28 січня на Правобережжі буде туман з видимістю 200 – 500 метрів. У більшості центральних, північних та Харківській областях ожеледь, а на дорогах країни, крім півдня і Закарпаття, ожеледиця.

У відповідних регіонах оголошений підвищений рівень небезпеки.

Синоптики попередили про небезпеку / Фото Укргідрометцентру

В Українському гідрометеорологічному центрі наголосили, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

В Україні залишаються ускладнені погодні умови: що відомо?