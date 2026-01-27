Об осложненных погодных условиях рассказали в Украинском гидрометеорологическом центре.

Какую погоду ждать 28 января?

По данным синоптиков, 28 января на Правобережье туман, видимость 200 – 500 метров. В большинстве центральных, северных и Харьковской областях гололед, а на дорогах страны, кроме юга и Закарпатья, гололедица.

В соответствующих регионах объявлен повышенный уровень опасности.

Синоптики предупредили об опасности / Фото Укргидрометцентра

В Украинском гидрометеорологическом центре отметили, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

В Украине остаются осложненные погодные условия: что известно?