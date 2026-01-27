Об осложненных погодных условиях рассказали в Украинском гидрометеорологическом центре.
Какую погоду ждать 28 января?
По данным синоптиков, 28 января на Правобережье туман, видимость 200 – 500 метров. В большинстве центральных, северных и Харьковской областях гололед, а на дорогах страны, кроме юга и Закарпатья, гололедица.
В соответствующих регионах объявлен повышенный уровень опасности.
Синоптики предупредили об опасности / Фото Укргидрометцентра
В Украинском гидрометеорологическом центре отметили, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.
В Украине остаются осложненные погодные условия: что известно?
Напомним, 27 января украинцев также предупреждали об опасности. На большей части Украины прогнозировали повышение температуры, с небольшим морозом только на востоке и в нескольких областях.
Синоптики предупредили о гололедице на дорогах во многих областях, за исключением юга, что может осложнить транспортное движение и работу предприятий.