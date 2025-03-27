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24 Канал Новости Украины Потепление до +20, солнечно и практически без дождей: погода на 28 марта
27 марта, 15:20
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Потепление до +20, солнечно и практически без дождей: погода на 28 марта

Дмитрий Усик
Основні тези
  • 28 марта в Украине ожидается теплая погода с температурой до +20, небольшой дождь возможен лишь на юго-востоке.
  • Температура будет колебаться от +11 до +20 днем, ночью от 0 до +9, ветер северо-восточный, восточный 3-8 м/с.
  • Туман возможен ночью и утром в западных и северных областях, преимущественно без осадков на большей части территории страны.

В пятницу, 28 марта, в Украине будет царить весенняя и теплая погода. В нескольких областях ожидают небольшой дождь, однако в основном тревожиться из-за осадков не стоит.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине

По данным синоптиков, погоду большинства областей будет определять поле несколько повышенного атмосферного давления. Лишь на юго-востоке, ночью и на юге страны будет влиять атмосферный фронт. Там ожидаются небольшие дожди, на остальной же территории без осадков.

Ночью и утром в западных и большинстве северных областей местами туман. Ветер северо-восточный, восточный, 3 – 8 метров в секунду.

Температура ночью будет держаться на уровне 0...+5, на юге страны до +9; днем отметки термометра покажут +11...+16, на Закарпатье, в южных областях и в Крыму до потепления до +20.

Какой будет температура по областям

  • Киев +14...+16
  • Ужгород +17...+19
  • Львов +14...+16
  • Ивано-Франковск +14...+16
  • Тернополь +14...+16
  • Черновцы +15...+17
  • Хмельницкий +13...+15
  • Луцк +13...+15
  • Ровно +13...+15
  • Житомир +13...+15
  • Винница +15...+17
  • Одесса +17...+19
  • Николаев +17...+19
  • Херсон +17...+19
  • Симферополь +17...+19
  • Кропивницкий +15...+17
  • Черкассы +15...+17
  • Чернигов +12...+14
  • Сумы +13...+15
  • Полтава +14...+16
  • Днепр +15...+17
  • Запорожье +17...+19
  • Донецк +15...+17
  • Луганск +14...+16
  • Харьков +14...+16

Прогноз погоды в Украине на 28 марта / Карта Укргидрометцентра