Потепление до +20, солнечно и практически без дождей: погода на 28 марта

В пятницу, 28 марта, в Украине будет царить весенняя и теплая погода. В нескольких областях ожидают небольшой дождь, однако в основном тревожиться из-за осадков не стоит.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине

По данным синоптиков, погоду большинства областей будет определять поле несколько повышенного атмосферного давления. Лишь на юго-востоке, ночью и на юге страны будет влиять атмосферный фронт. Там ожидаются небольшие дожди, на остальной же территории без осадков.

Ночью и утром в западных и большинстве северных областей местами туман. Ветер северо-восточный, восточный, 3 – 8 метров в секунду.

Температура ночью будет держаться на уровне 0...+5, на юге страны до +9; днем отметки термометра покажут +11...+16, на Закарпатье, в южных областях и в Крыму до потепления до +20.

Какой будет температура по областям

Киев +14...+16

Ужгород +17...+19

Львов +14...+16

Ивано-Франковск +14...+16

Тернополь +14...+16

Черновцы +15...+17

Хмельницкий +13...+15

Луцк +13...+15

Ровно +13...+15

Житомир +13...+15

Винница +15...+17

Одесса +17...+19

Николаев +17...+19

Херсон +17...+19

Симферополь +17...+19

Кропивницкий +15...+17

Черкассы +15...+17

Чернигов +12...+14

Сумы +13...+15

Полтава +14...+16

Днепр +15...+17

Запорожье +17...+19

Донецк +15...+17

Луганск +14...+16

Харьков +14...+16

Прогноз погоды в Украине на 28 марта / Карта Укргидрометцентра