В половину областей идет непогода: где и когда ухудшится погода

В Украине объявили желтый уровень опасности из-за тумана. Синоптики предупреждают о сложных погодных условиях.

Об этом 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометцентр. По данным синоптиков, многие области накроет густой туман.

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Синоптики предупреждают о сложных погодных условиях

Ночью и утром 28 ноября в западных, северных и Винницкой областях прогнозируют густой туман. Видимость может снизиться до 200 – 500 метров.

Синоптики предупреждают, что 28 ноября в Украине будет царить преимущественно облачная и влажная погода. В западных регионах ожидаются дожди, вызванные атмосферным фронтом, который движется вместе с циклоном над территорией Польши.

В ночное время температура воздуха составит от 0 до -4 градусов, на Западе – около нуля. Днем термометры покажут +1 – +4 градуса, а на Юге и Западе – до +8 градусов.

В Киеве 28 ноября значительных осадков не предвидится, но из-за тумана видимость упадет до 300 – 500 метров. Вечером синоптики прогнозируют усиление ветра.