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24 Канал Новости Украины прогноз погоди в Україні на 29 квітня
28 апреля, 16:16
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Жарко, однако до сих пор с заморозками ночью: прогноз погоды в Украине на 29 апреля

Дмитрий Усик
Основні тези
  • 29 апреля в Украине температура достигнет +16...+21 градусов днем, ночью возможны заморозки 0...-5.
  • По всей стране ожидается переменная облачность без осадков, кроме Черниговщины и Сумщины, где возможен кратковременный дождь.
  • В Украине (кроме Крыма, Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей) объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Во вторник, 29 апреля, в большинстве регионов Украины температура достигнет +20 градусов. Однако синоптики спешат предупредить о значительных заморозках ночью по всей стране.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине

Синоптики прогнозируют, что 29 апреля по всей стране будет переменная облачность. Без осадков, только на Черниговщине и Сумщине днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью опустится до +1...+6 тепла, на поверхности почвы ожидаются заморозки 0...-5, в восточных областях заморозки и в воздухе 0...-3. Воздух днем прогреется до +16...+21, на востоке и юго-востоке страны будет несколько прохладнее – +12...+17.

29 апреля – 01 мая в Украине (кроме Крыма, Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей) чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Где объявлена пожарная опасность / фото Укргидрометцентр

Какой будет температура в областных центрах

  • Киев +18...+20;
  • Ужгород +20...+22;
  • Львов +19...+21;
  • Ивано-Франковск +20...+22;
  • Тернополь +19...+21;
  • Черновцы +20...+22;
  • Хмельницкий +19...+21;
  • Луцк +18...+20;
  • Ровно +18...+20;
  • Житомир +18...+20;
  • Винница +19...+21;
  • Одесса +17...+19;
  • Николаев +17...+19;
  • Херсон +16...+18;
  • Симферополь +13...+15;
  • Кропивницкий +18...+20;
  • Черкассы +18...+20;
  • Чернигов +17...+19;
  • Сумы +16...+18;
  • Полтава +17...+19;
  • Днепр +15...+17;
  • Запорожье +15...+17;
  • Донецк +15...+17;
  • Луганск +15...+17;
  • Харьков +15...+17.

Прогноз погоды на 29 апреля / Карта Укргидрометцентра