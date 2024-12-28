Туман не проходит уже несколько суток: прогноз погоды в Украине на 29 декабря

В воскресенье, 29 декабря, в отдельных областях Украины все еще будет сохраняться туманная погода. Температура днем преимущественно или будет держаться на уровне 0, или будет "плюсовой".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

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Какой будет погода в Украине 29 декабря

Синоптики прогнозируют 29 декабря облачную погоду, хотя существенных осадков не прогнозируют. В западных, северных и центральных областях ночью и утром туман, слабый гололед. На дорогах западных областей местами гололедица.

Ветер переменных направлений, он будет достигать от 3 до 8 метров в секунду.

Ожидается, что температура ночью и днем будет достигать от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Ночью будет несколько прохладнее: 2 – 7 градусов мороза. Днем на крайнем юге 1 – 6 градусов тепла.

Обратите внимание! Ночью и утром 29 декабря в западных, северных и центральных областях туман, видимость 200 – 500 метров. Объявлен І уровень опасности, желтый.

Где будет ухудшение метеорологических условий / фото Укргидрометцентра

Какая будет температура по городам

Киев 0...+2,

Ужгород +1...+3,

Львов +1...+3,

Ивано-Франковск +1...+3,

Тернополь +1...+3,

Черновцы +1...+3,

Хмельницкий +1...+3,

Луцк +1...+3,

Ровно +1...+3,

Житомир 0...+2,

Винница +1...+3,

Одесса +2...+4,

Николаев +2...+4,

Херсон +2...+4,

Симферополь +3...+5,

Кропивницкий +1...+3,

Черкассы +1...+3,

Чернигов -1...+1,

Сумы 0...+2,

Полтава +1...+3,

Днепр +1...+3,

Запорожье +1....+3,

Донецк 0...+2,

Луганск 0...+2,

Харьков 0...+2.

Прогноз погоды на 29 декабря 2024 года / фото Укргидрометцентр