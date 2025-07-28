Кое-где град и шквалы, в ряде областей сильная жара до +38: прогноз погоды на 29 июля

Во вторник, 29 июля, в Украине будет облачно с прояснениями. В ряде областей синоптики прогнозируют дожди.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какая будет погода в Украине 29 июля?

В Украине, кроме большинства районов Левобережья, дожди, грозы, в Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой, Житомирской, Винницкой и Одесской областях ожидаются значительные дожди.

Ветер будет юго-восточный, в западных областях северо-западный, 7– 12 метров в секунду, днем в большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях местами град и шквалы 15 – 20 метров в секунду.

Температура в западных, Житомирской и Винницкой областях ночью будет от 14 до 19 градусов тепла, днем 20 – 25 градусов тепла; на остальной территории ночью от +18 до +23 градусов, днем +27 – +32, на юге и юго-востоке страны сильная жара от 35 до 38 градусов тепла.

Погода в областных центрах

Киев +28...+30;

Ужгород +21...+23;

Львов +21...+23;

Ивано-Франковск +21...+23;

Тернополь +21...+23;

Черновцы +21...+23;

Хмельницкий +21...+23;

Луцк +21...+23;

Ровно +21...+23;

Житомир +23...+25;

Винница +23...+25;

Одесса +33...+35;

Николаев +35...+37;

Херсон +35...+37;

Симферополь +34...+36;

Кропивницкий +31...+33;

Черкассы +29...+31;

Чернигов +29...+31;

Сумы +30...+32;

Полтава +30...+32;

Днепр +30...+32;

Запорожье +34...+36;

Донецк +33...+35;

Луганск +31...+33;

Харьков +32...+34.



Погода на 29 июля / Инфографика Укргидрометцентра