Кое-где град и шквалы, в ряде областей сильная жара до +38: прогноз погоды на 29 июля
Во вторник, 29 июля, в Украине будет облачно с прояснениями. В ряде областей синоптики прогнозируют дожди.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какая будет погода в Украине 29 июля?
В Украине, кроме большинства районов Левобережья, дожди, грозы, в Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой, Житомирской, Винницкой и Одесской областях ожидаются значительные дожди.
Ветер будет юго-восточный, в западных областях северо-западный, 7– 12 метров в секунду, днем в большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях местами град и шквалы 15 – 20 метров в секунду.
Температура в западных, Житомирской и Винницкой областях ночью будет от 14 до 19 градусов тепла, днем 20 – 25 градусов тепла; на остальной территории ночью от +18 до +23 градусов, днем +27 – +32, на юге и юго-востоке страны сильная жара от 35 до 38 градусов тепла.
Погода в областных центрах
- Киев +28...+30;
- Ужгород +21...+23;
- Львов +21...+23;
- Ивано-Франковск +21...+23;
- Тернополь +21...+23;
- Черновцы +21...+23;
- Хмельницкий +21...+23;
- Луцк +21...+23;
- Ровно +21...+23;
- Житомир +23...+25;
- Винница +23...+25;
- Одесса +33...+35;
- Николаев +35...+37;
- Херсон +35...+37;
- Симферополь +34...+36;
- Кропивницкий +31...+33;
- Черкассы +29...+31;
- Чернигов +29...+31;
- Сумы +30...+32;
- Полтава +30...+32;
- Днепр +30...+32;
- Запорожье +34...+36;
- Донецк +33...+35;
- Луганск +31...+33;
- Харьков +32...+34.