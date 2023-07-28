В нескольких регионах дожди, в остальных – переменная облачность: прогноз погоды на 29 июля

Погода в Украине в субботу, 29 июля, будет отличаться в разных регионах нашего государства. Так, Запад и Восток Украины посетят дожди и будут грозы.

Поэтому синоптики рекомендуют взять с собой зонтики, чтобы случайно не попасть под дождь. В то же время, погода на остальной территории нашей страны будет без осадков.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра.

Температура по всем областям нашей страны останется фактически без изменений по сравнению с предыдущими днями. В большинстве областей она будет составлять от +23 до +25 градусов.

Так, на Западе льются кратковременные дожди и будут грозы, а температура достигнет от +22 до +27 градусов. В этот день самое холодное будет во Львовской области, а самое теплое – на Закарпатье.

На Севере и Востоке нашего государства также будет дождь. Температура там будет от +22 до +26 градусов. Ненастье обойдет разве что украинскую столицу – Киев. Там ведь прогнозируют переменную облачность, а температура будет от +23 до +25 градусов.

Ненастья также не будет и в центральных областях Украины. Температура там будет колебаться от +23 до +25 градусов. В этих областях переменная облачность и полное отсутствие осадков.

Жаркой погода будет и на Юге, ведь температура там составит от +24 до +29 градусов. Жарко будет на этот раз в Одессе, температура там будет колебаться от +27 до +29 градусов, поэтому не забудьте с собой панамку, солнцезащитные очки и крем для загара.

Температура в областных центрах Украины

Киев – +23...+25

Ужгород – +25...+27

Львов – +22...+24

Ивано-Франковск – +24...+26

Тернополь – +24...+26

Черновцы – +24...+26

Хмельницкий – +24…+26

Луцк – +23...+25

Ровно – +23...+25

Житомир – +24...+26

Винница – +23...+25

Одесса – +27...+29

Николаев – +25...+27

Херсон – +25...+27

Симферополь – +24...+26

Кропивницкий – +23...+25

Черкассы – +23...+25

Чернигов – +22...+24

Сумы – +23...+25

Полтава – +23...+25

Днепр – +23...+25

Запорожье – +23...+25

Донецк – +23...+25

Луганск – +22...+24

Харьков – +23...+25



Прогноз погоды на 29 июля / Карта Укргидрометцентра.