В нескольких регионах дожди, в остальных – переменная облачность: прогноз погоды на 29 июля
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в субботу, 29 июля, будет отличаться в разных регионах нашего государства. Так, Запад и Восток Украины посетят дожди и будут грозы.
Поэтому синоптики рекомендуют взять с собой зонтики, чтобы случайно не попасть под дождь. В то же время, погода на остальной территории нашей страны будет без осадков.
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Прогноз погоды от Укргидрометцентра.
Температура по всем областям нашей страны останется фактически без изменений по сравнению с предыдущими днями. В большинстве областей она будет составлять от +23 до +25 градусов.
Так, на Западе льются кратковременные дожди и будут грозы, а температура достигнет от +22 до +27 градусов. В этот день самое холодное будет во Львовской области, а самое теплое – на Закарпатье.
На Севере и Востоке нашего государства также будет дождь. Температура там будет от +22 до +26 градусов. Ненастье обойдет разве что украинскую столицу – Киев. Там ведь прогнозируют переменную облачность, а температура будет от +23 до +25 градусов.
Ненастья также не будет и в центральных областях Украины. Температура там будет колебаться от +23 до +25 градусов. В этих областях переменная облачность и полное отсутствие осадков.
Жаркой погода будет и на Юге, ведь температура там составит от +24 до +29 градусов. Жарко будет на этот раз в Одессе, температура там будет колебаться от +27 до +29 градусов, поэтому не забудьте с собой панамку, солнцезащитные очки и крем для загара.
Температура в областных центрах Украины
Киев – +23...+25
Ужгород – +25...+27
Львов – +22...+24
Ивано-Франковск – +24...+26
Тернополь – +24...+26
Черновцы – +24...+26
Хмельницкий – +24…+26
Луцк – +23...+25
Ровно – +23...+25
Житомир – +24...+26
Винница – +23...+25
Одесса – +27...+29
Николаев – +25...+27
Херсон – +25...+27
Симферополь – +24...+26
Кропивницкий – +23...+25
Черкассы – +23...+25
Чернигов – +22...+24
Сумы – +23...+25
Полтава – +23...+25
Днепр – +23...+25
Запорожье – +23...+25
Донецк – +23...+25
Луганск – +22...+24
Харьков – +23...+25